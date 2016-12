20 0

Und wieder einmal gibt es einen Fall, bei dem sich die Händler von Videospielen nicht an den offiziellen Verkaufsstart halten. Dieses Mal hat es The Last Guardian getroffen, auf das die Spieler schon seit Jahren warten. Die ersten User haben nun ihre Erfahrungen mit dem Spiel online gepostet.

Zuletzt wurden Versionen von Final Fantasy XV zu früh ausgegeben. Und offenbar machen die Händler nun auch nicht bei The Last Guardian Halt. Wie einige Bilder auf Twitter zeigen, sind die ersten Kopien des lang erwarteten Spiels bereits im Umlauf. Einige Gamer haben das Spiel auch bereits abgeschlossen. Demnach soll The Last Guardian zwischen 12 und 15 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen.

Details zu The Last Guardian

Wer sich eine vollständige Liste der Erfahrungen zu The Last Guardian anschauen will, muss einfach nur dem Link folgen. Allerdings ist Vorsicht angesagt. Immerhin kann es hier sehr schnell zu Spoilern kommen. The Last Guardian lässt sich hierzulande noch ein paar Tage Zeit, bis es erscheint. Der offizielle Verkaufsstart des Spiels ist am 6. Dezember 2016.



