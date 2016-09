20 0

Zu The Last Guardian sind neue Szenen im Internet aufgetaucht. Diese stammen direkt von der Tokyo Game Show und zeigen das dynamische Duo auf dem Weg durch ein paar verfallene Ruinen. Das Video findet ihr wie immer am Ende unserer News.

Das Video stammt von der wohlbekannten Seite Famitsu. Im Spiel selbst übernehmt ihr die Rolle eines kleinen Jungen, der auf das geflügelte, aber liebenswerte Monster trifft. Zusammen müsst ihr die Strapazen durchleben, die euch The Last Guardian entgegenwirft.

Noch eine Weile bis zu The Last Guardian

Vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass die Entwickler von The Last Guardian noch etwas mehr Zeit benötigen, um das Spiel fertigzustellen. Aktuell befinden sich noch einige Bugs im Build, die die Vision der Spieleschöpfer kompromittieren würden. Statt schon im Oktober in den Händlerregalen zu landen, wird The Last Guardian nun ab dem 6. Dezember 2016 versuchen unsere Herzen zu erobern.



Aktuellstes Video zu The Last Guardian

