The Evil Within 2 - Key Writer Trent Haaga spoilert uns zur Story

2017 wird nicht gruselig, sondern grausig: The Evil Within 2 streckt uns im Oktober seine schleimigen Fühler entgegen; ein Unterbau aus langen, aufgeschlitzten Beinen und der Kopf eine Kamera, die sich euch über einen endlosen Hals nähert: Willkommen, Obscura; und willkommen Trent Haaga, dem Autor hinter den grässlichen Figuren: Sag mal Trent, kannst du uns ein bisschen spoilern?

Lasst euch in die Welt von The Evil Within 2 entführen, das im Oktober 2017 erscheinen wird: Der Song zum Trailer ist ein Remix des Liedes “Ordinary World” von The Hit House:

Auf dem diesjährigen Fantasy-Film-Fest in Berlin treffe ich auf Trent Haaga, dem Key Writer von The Evil Within 2. Bei einem Filmfest, fragt ihr? Ja genau, denn eigentlich ist Trent ein Horrorfilm-Regisseur und -Drehbuchautor. Nebenbei hat er aber auch alle Texte und Dialoge in The Evil Within 2 geschrieben – naja, im Low-Budget-Horrorfilm-Genre verdient Mann leider nicht so viel, wie er gesteht.

Darum geht’s: In The Evil Within 2 tretet ihr in die Fußstapfen von Sebastian Castellano, der erneut in das verrückte STEM-System eintaucht, um seine Tochter aus den Klauen von Stefano Valentini, Theodor und Mobius zu retten.

Kidman hilft euch bei der Detektivarbeit

Trent ist ein cooler Typ, der gerne während eines Interviews in die Charaktere seiner Lieblinge schlüpft und in ihren Stimmen spricht, wie etwa mit einem rauchige Akzent, wenn er den psychopathischen Künstler Stefano Valentini mimt. Es handelt sich um einen ehemaligen Kriegsfotografen, der über einen Unfall ein Auge verloren hat und nun viel malt. Mit Blut natürlich. Und Gedärmen. Und allem, was so aus toten – oder lebendigen Menschen, je nachdem – herauskommt.

Da scheint ja eine Menge Story hinter Stefano zu stecken. Trent, wie läuft das eigentlich in The Evil Within 2 ab: Gibt es wieder viel zu lesen oder erzählt uns Stefano persönlich, wer er ist?

“Du weißt schon, dass Stefano ein verrückter Künstler ist, aber was steckt dahinter? Um das herauszufinden, musst du aktiv werden. Du rufst Kidman an, deinen Assistenten außerhalb (von der STEM-Stadt Union), die du schon aus dem ersten Teil kennst. Du sagst, ‘Hey, besorg’ mir Informationen’ und dann gehst du zu einer großen Wand, wo du wortwörtlich siehst, wie sie ein paar Sachen anbringt: Zeitungsausschnitte und Fotos und Geschichten und Interview, solches Zeug. Du kannst es dann neu ordnen und mehr über die Hintergrund-Story der Charaktere herausfinden.”

Ein bisschen wie im Psycho-Thriller Get Even vielleicht, wo ihr in einem virtuellen Raum verschiedene Crazy-Walls bearbeitet, um mehr über die Story herauszufinden.

Und wer ist eigentlich Theodore?

In The Evil Within 2 gibt es jedoch noch einen weiteren Bösewicht, über den Bethesda bisher kaum etwas verraten hat.

Okay, du darfst uns nichts zu Theodore erzählen, aber… kannst du uns vielleicht doch etwas verraten?

“Er ist auch jemand, der eine Verbindung zu Mobius hat; das sind sie Leute, die STEM erschaffen haben. Und er hat große Pläne. Das ist alles, was ich dazu sagen kann!”, Trent lacht, verrät mir aber im Laufe des Gesprächs, dass Theodore wie vermutet bereits im Trailer auftauchte – als Prediger mit einer langen, schwarzen Kutte.

Theodore scheint sogar noch mächtiger als Stefano zu sein, allein nach seinem ganzen Auftreten als Prediger oder Sektenführer zu schließen. Er erschien bereits im ersten Gänsehaut-Trailer zum Spiel, den ihr oben im Artikel findet. Es wirkt im Video, als wäre Sebastians Tochter Lily Theodore vollkommen hörig; die Frage bleibt also, wie Stefano in das Ganze hineinpasst und ob er ebenfalls von Theodore kontrolliert wird.

Nebenmissionen: So sehen sie aus

In Union streift ihr durch mehrere offene Gebiete, ganz im Gegensatz zum geradlinigen ersten Teil. Das eröffnete den Entwicklern natürlich etliche Möglichkeiten, wie etwa Nebenmissionen. Wir wissen bereits, dass Sebastian ein Gerät besitzt, mit dem er zum einen mit Kidman in der Außenwelt kommunizieren – und zum anderen Ereignisse aus der Vergangenheit ‘aufspüren’ kann. Natürlich wollte ich wissen, wie genau das funktioniert.

Kannst du uns vielleicht eine Nebenmission als Beispiel geben?

“Du kannst dich natürlich immer dafür entscheiden, den Hinweisen bezüglich Lily zu folgen – aber vielleicht bist du gerade in diese neue Welt gekommen und vielleicht brauchst du ein paar Waffen. Vielleicht … empfängst du mit deinem Gerät ein Signal von Soldaten, dem du folgen kannst. Du findest also diese Erinnerungen an die zwei Soldaten und du kannst ihnen zuhören. Sie reden darüber, wo Waffen zu finden sind. Möglicherweise musst du auch noch einem weiteren Signal folgen, wenn du dich dafür entscheidest. Aber … das kann dich natürlich umbringen.”

Verschiedenen Hinweisen folgen und geisterhaften Erinnerungen zuhören? Das klingt nach einer Menge Grusel, sollte es sich nicht nur um Missionen für Waffen handeln.

Lily’s Flucht aus dem STEM-System

Neben Sebastian, Kidman und den bösen Jungs gibt es natürlich noch eine andere Hauptperson: Lily. Die junge Tochter starb angeblich in einem Hausbrand, zumindest glaubte Sebastian das eine lange Zeit. Nun wird klar, dass sie entführt wurde und gezwungen wird, ihren Geist für STEM herzugeben.

Trent verrät uns in einem Nebensatz, dass die Story noch weitergeht – und Lily scheinbar aus Union geflohen ist, woraufhin erst das Chaos ausbrach. Vielleicht hat er sich nur versprochen, aber wer weiß? Es würde zumindest Sinn ergeben, denn warum wird Union von Theodors und Stefanos Geschöpfen bevölkert, wenn doch Lily’s Geist der Motor von Union sein soll?

Im Schatten von The Evil Within 2 agiert neben Trent Haaga natürlich wieder Shinji Mikami, der geniale Kopf hinter Resident Evil. Die Horror-Mär soll am 13. Oktober 2017 – ja, es ist ein Freitag – auf den Markt kommen; leider wissen wir nicht, ob es auch eine Collector's Edition geben wird. Ich persönlich bin sehr gespannt auf das Spiel, wie ist es bei euch? Welche Änderungen im Bezug auf The Evil Within würdet ihr euch für den zweiten Teil wünschen?