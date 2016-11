0 0

Die erste Staffel von der überaus beliebten TV-Serie Game of Thrones ist schon eine ganze Weile her. Doch nun hat ein Gamer den Trailer zum großen Auftakt der Saga in einem würdigen Spiel nachgestellt. Dank Mods bietet die Skyrim Special Edition die perfekte Grundlage für Ned Stark, Westeros und die Geschichte um den Eisernen Thron.

Den Trailer von User UpIsNotJump findet ihr am Ende unserer News. Um das Ganze zu realisieren, musste er 260 Mods in der Skyrim Special Edition implementieren. Mit dabei: Eine komplette Umsetzung des Kontinents Westeros, auf dem Game of Thrones zu großen Teilen spielt. Zudem wurden einige Charaktermodelle, wie John Snow (Kit Harrington) und Arya Stark (Maisie Williams) angepasst, um sie ihren realen Vorbildern etwas näher zu bringen.

Dem Vorbild detailliert nachempfunden

Als Vergleich zum erstellten Trailer haben wir euch den echten Staffelauftakt von Game of Thrones darunter verlinkt. Wie ihr sehen könnt, kommt der User-Trailer dem Original ziemlich nahe. Wie lange UpIsNotJump an dem Projekt gearbeitet hat, ist nicht klar. Einige Stunden werden aber ins Land gegangen sein. Auf seinem Kanal finden sich viele ähnliche Videos, die mehrere Franchises miteinander vermischen.



