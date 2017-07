The Elder Scrolls Online - Morrowind im Nostalgie-Test: Auf leisen Füßchen tapst unsere elfische Einzelkämpferin durch Vvardenfell, stellt sich Küstenpiraten, Klippenläufern und einer Masse an MMO-Spielern, die das sonst so ruhige Land der Dunmer fluten. Kann das neue TESO-Kapitel auch Solo-Kämpfer beeindrucken oder ist und bleibt es zu MMO-ig, um Singleplayer-Atmosphäre aufkommen zu lassen?

Schafft es The Elder Scrolls Online: Morrowind, auch eine einsame Singleplayer-Elfin wie sie zu überzeugen – oder hapert es letztendlich doch an Story, Umsetzung und MMO-Elementen?

Wir setzen die rosarote Nostalgie-Brille ab und reisen per Schlickschreiter durch TESO: Morrowind – hier geht’s zum Singleplayer-Check:

Begleitet uns durch einen bittersüßen Singleplayer-Test und erfahrt, ob TESO: Morrowind auch nostalgischen Einzelkämpfern zusagt und nicht nur alteingesessenen TESO-Spielern. Tradtionell oder unkonventionell: Wir wollen neue Wege gehen und fragen uns, ob euch das Test-Format gefallen hat? Lasst uns in den Kommentaren an euren Gedanken und Sehnsüchten teilhaben!

