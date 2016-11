82 0

The Elder Scrolls Online hat wieder Mal ein kostenloses Wochenende für euch parat. Wer sich noch nicht entscheiden konnte, wie er die nächsten Tage verbringt, kann in der Rollenspielwelt untertauchen. Schon heute könnt ihr euch den Client herunterladen und mit eurem Abenteuer in ESO durchstarten.

Denn das kostenlose "Wochenende" von The Elder Scrolls Online beginnt bereits heute, am 16. November. Alle, die das Spiel ausprobieren wollen, können ab circa 19 Uhr den Client laden und die Server bevölkern. Die kostenlose Spielzeit läuft dann noch bis zum 20. November.

One Tamriel ausprobieren

Grund für die Testphase von The Elder Scrolls Online ist das erst kürzlich erschienene Update "One Tamriel", das das MMO gehörig auf den Kopf gestellt hat. Neben den ersten Grundlagen zum Player-Housing und einigen Features wie Duellen zwischen Spielern in der offenen Spielwelt, gibt es nun keine Levelbegrenzung mehr. Dazu gehört auch, dass die einzelnen Gebiete und Dungeons an das dynamische Levelsystem angeglichen wurden.

Einsteiger sollen es so auch allein etwas einfacher haben, während Gruppen sich den Schwierigkeitsgrad mit zusätzlichen Items noch weiter erhöhen können. Solltet ihr euch nach der Testphase für den Kauf von The Elder Scrolls Online entscheiden, bleiben eure Fortschritte erhalten.



The Elder Scrolls Online ist für PC, seit dem 09. Juni 2015 für PS4 und Xbox One erschienen.