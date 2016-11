Skyrim - Cheats, NoClip und Konsolenbefehle

Cheats mögen gefallen oder eben nicht, einige von ihnen besitzen aber einen durchweg praktischen Nutzen. Auch in Bethesdas The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es wieder einige Cheats und Konsolenbefehle, mit deren Hilfe ihr euch kleine Vorteile verschaffen könnt.

Ihr wollt ein unsterbliches Drachenblut in Himmelsrand verkörpern, ihr steckt im Boden fest und braucht einen NoClip-Cheat oder ihr braucht einfach nur ein paar Goldstücke mehr in eurem Inventar? Kein Problem. In unserer Sammlung findet ihr alle Cheats und Konsolenbefehle, die euch bei Skyrim unter die Arme greifen werden.

Skyrim PC-Cheats

Drückt die Taste " ^ ", um die Konsole zu öffnen. Gebt dann hier die Cheats ein, achtet aber darauf, dass der erste Buchstabe in der Konsole gern mal verschwindet. Mit diesen Cheats könnt ihr viele verrückte Dinge anstellen. Stören euch zum Beispiel die Gegnerhorden, so nutzt den „killall“-Cheat, um für mehr Übersicht zu sorgen. Damit werdet ihr zwar nicht alle Gegner von der Karte fegen, aber die in eurer Nähe.

Cheats Effekt caqs Alle derzeit aktiven Quests sind gelöst. Das kann bei Quest-Bugs ziemlich nützlich sein.. fov xx Verändert das Field-of-View. kill Visiert Gegner oder NPC an und tötet ihn. player.additem 0000000f xxxxxxxxx Der gute alte Geld-Cheat. Die xxxxxxxxx ersetzt ihr durch die von euch frei wählbare Zahl an Goldstücken.. player.resethealth Eure eigene Gesundheit wird wieder aufgefüllt. player.setlevel xx Hier könnt ihr den Level eures Charakters frei einstellen. psb Ihr habt plötzlich alle Zauber und Schreie. Trotzdem müsst ihr die Wörter der Macht vorher finden, bevor ihr sie auch anwenden könnt. resethealth Regeneriert die Gesundheit des angewählten NPCs. Für eure Begleiter also ziemlich hilfreich. tai Schaltet die Künstliche Intelligenz aus und wieder ein. resurrect Damit belebt ihr NPCs wieder. killall All eure Gegner in naher Reichweite fallen tot um. unlock Angewählte Schlösser und Türen werden entsperrt. set timescale to xx.x Hiermit bestimmt ihr, wie schnell Zeit im Spiel vergeht. Sogar das Einstellen von Realzeit ist möglich (Wert: 1.0). Der Standard-Wert ist 30. tfc Fliegt ein wenig mit der Kamera herum. Praktisch für unerkundete Pfade auf Bergen zum Beispiel. tcl Schaltet den NoClip-Modus ein (Ihr könnt durch Hindernisse gleiten). tgm Der klassische Godmode. tm Damit schaltet ihr den Kompass ab. player. placeatme 10BF90 Hiermit bekommt ihr ein Geisterpferd mit unbegrenzter Ausdauer. coc QASmoke Teleportiert euch in einen Raum mit ALLEN Gegenständen des Spiels.

Skyrim Cheats für Erze und Barren

Mit den entsprechenden Befehlen könnt ihr euch beliebig viele Erze und Barren ercheaten. Das kann in vielen verschiedenen Situationen sehr nützlich sein. Wollt ihr zum Beispiel ein Haus bauen, so werdet ihr viel Eisen brauchen. Die folgende Tabelle zeigt euch die Konsolenbefehle, mit welchen ihr euch nicht nur Eisen, sondern auch alle anderen Erze und Barren herzaubern könnt.



Erze und Barren Konsolenbefehle Corundum player.additem 0005ACDB Gold player.additem 0005ACDE Malachit player.additem 0005ACE1 Mondstein player.additem 0005ACE0 Orichalcum player.additem 0005ACDD Quecksilber player.additem 0005ACE2 Silber player.additem 0005ACDF Corundum player.additem 0005AD93 Ebenerz player.additem 0005AD9D Eisen player.additem 0005ACE4 Gold player.additem 0005AD9E Malachit player.additem 0005ADA1 Mondstein player.additem 0005AD9F Orichalcum player.additem 0005AD99 Quecksilber player.additem 0005ADA0 Silber player.additem 0005ACE3 Stahl player.additem 0005ACE5

Skyrim Cheats für Talente / Perks

Mit ähnlichen Befehlen könnt ihr euch in Windeseile einen Charakter nach euren Wunschvorstellungen erschaffen, ohne die entsprechenden Talentbäume hochzuleveln. Ihr ercheatet euch einfach die gewünschten Perks. Es ist so auch möglich einen bestehenden Charakter zu verändern. So könnt ihr das ihr einen Neustart umgehen, wenn ihr vom Krieger auf den Magier umsteigen wollt:

Öffnet ganz klassisch mit der ^-Taste die Konsole. Mit dem Befehl player.addperk xxx könnt ihr das gewünschte Talent erhalten. Mit player.removeperk xxx wird das Talent gelöscht. Statt "XXX" müsst ihr natürlich die jeweilige Perk-ID eingeben, die ihr aus der folgenden Liste entnehmen könnt.

Alchemie-Perk ID

Perk ID Alchemist (1) BE127 Alchemist (2) C07CA Alchemist (3) C07CB Alchemist (4) C07CC Alchemist (5) C07CD Arzt 58215 Wohltäter 58216 Giftmischer 58217 Experimentator (1) 58218 Experimentator (2) 105F2A Experimentator (3) 105F2B Konzentriertes Gift 105F2F Grüner Daumen 105F2E Schlangenblut 105F2C Reinheit 5821D

Beschwörung-Perk ID

Perk ID Beschwörung Novize F2CA7 Doppelter Beschwörungszauber 153CE Atromantie CB419 Elementarkraft CB41A Zwillingsseele D5F1C Dunkle Seelen 581DE Totenbeschwörung 581DD Mystische Bindung 640B3 Seelendieb D799E Bindung zu Oblivion 799C Beschwörung Lehrling C44BB Beschwörung Adept C44BC Beschwörung Experte C44BD Beschwörung Meister C44BE

Blocken-Perk ID

Perk ID Schildwall (1) BCCAE Schildwall (2) 79355 Schildwall (3) 79356 Schildwall (4) 79357 Schildwall (5) 79358 Schnelle Reflexe D8C33 Pfeile Abwehren 58F68 Elementarschutz 58F69 Schildläufer 106253 Schildattacke 58F6A Mächtiger Gegenangriff 58F67 Tödlicher Gegenangriff 5F594 Entwaffnender Schlag 58F66

Einhand-Perk ID

Perk ID Landsknecht (1) BABE4 Landsknecht (2) 79342 Landsknecht (3) 79343 Landsknecht (4) 79344 Landsknecht (5) 79345 Gemetzel (1) 3FFFA Gemetzel (2) C3678 Gemetzel (3) C3679 Kampfhaltung 52D50 Knochenbrecher (1) 5F592 Knochenbrecher (2) C1E92 Knochenbrecher (3) C1E93 Klingenspezialist (1) 5F56F Klingenspezialist (2) C1E90 Klingenspezialist (3) C1E91 Doppelwirbel (1) 106256 Doppelwirbel (2) 106257 Wilder Schlag 3AF81 Kritischer Angriff CB406 Doppelsturm 106258 Lähmender Schlag 3AFA6

Illusion-Perk ID

Perk ID Illusion (Novize) F2CA8 Doppelter Illusionszauber 153D0 Hypnotischer Blick 59B77 Aspekt des Schreckens 59B78 Zorn C44B5 Animagus 581E1 Verwandter Magier 581E2 Stummes Zaubern 581FD Meister des Geistes 59B76 Illusion (Lehrling) C44C3 Illusion (Adept) C44C4 Illusion (Experte) C44C5 Illusion (Meister) C44C6

Leichte Rüstung -Perk ID

Perk ID Defensivspezialist (1) BE123 Defensivspezialist (2) 79376 Defensivspezialist (3) 79389 Defensivspezialist (4) 79391 Defensivspezialist (5) 79392 Passgenau 51B1B Unbehindert 51B1C Windläufer 105F22 Passende Garnitur 51B17 Hohes Geschick 107831

Redekunst-Perk ID

Perk ID Feilschen (1) BE128 Feilschen (2) C07CE Feilschen (3) C07CF Feilschen (4) C07D0 Feilschen (5) C07D1 Verführen 58F75 Bestechung 58F72 Händler 58F7A Überreden 58F7B Investor 58211 Einschüchtern 105F29 Hehler 58F79 Meisterhändler 1090A5

Schiesskunst-Perk ID

Perk ID Überspannen (1) BABED Überspannen (2) 7934A Überspannen (3) 7934B Überspannen (4) 7934D Überspannen (5) 79354 Ruhige Hand (1) 103ADA Ruhige Hand (2) 103ADB Todesschuss (1) 105F1C Todesschuss (2) 105F1E Todesschuss (3) 105F1F Mächtiger Schuss 58F62 Schneller Schuss 105F19 Disziplin des Jägers 51B12 Waldläufer 58F63 Meisterschuss 58F64

Schleichen-Perk ID

Perk ID Heimlichkeit (1) BE126 Heimlichkeit (2) C07C6 Heimlichkeit (3) C07C7 Heimlichkeit (4) C07C8 Heimlichkeit (5) C07C9 Heimtücke 58210 Lautlose Bewegung 58213 Leichtfüssigkeit 5820C Blattschuss 1036F0 Meuchelklinge 58211 Lautloses Abrollen 105F23 Stille 105F24 Schattenkrieger 58214

Schlossknacken-Perk ID

Perk ID Schlösser (Novize) F392A Schlösser (Lehrling) BE125 Flinke Hand 106259 Wachsschlüssel 107830 Schlösser (Adept) C3680 Goldene Hände 5820A Schatzjäger 105F26 Schlösser (Experte) C3681 Schlossermeister 58208 Unzerbrechlich 58209

Skyrim - Cheats, NoClip und Konsolenbefehle Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden 6 Bilder Irgendwann ist Schlösserknacken einfach lästig. Erst recht, wenn man nicht alle Geheimnisse entdecken kann, nur weil ein Schloss dazwischen hängt. Diese Cheats werden euch dabei helfen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Schmieden-Perk ID

Perk ID Stahlschmiedekunst CB40D Zwergische Schmiedekunst CB40E Elfische Schmiedekunst CB40F Orkische Schmiedekunst CB410 Vulkanglas Schmiedekunst CB411 Ebenerz Schmiedekunst CB412 Daedrische Schmiedekunst CB413 Arkaner Schmied 5218E Verstärkte Rüstung CB414 Drachenrüstung 52190

Schwere Rüstung -Perk ID

Perk ID Moloch (1) 7935E Moloch (2) 79361 Moloch (3) 79362 Moloch (4) 79374 Moloch (5) BCD2A Stählerne Fäuste 58F6E Gut Ausgestattet 58F6F Fels in der Brandung 58F6C Passende Garnitur 107832 Angriff Zurückwerfen 105F33 Abfedern BCD2B Konditionierung 58F6D

Taschendiebstahl-Perk ID

Perk ID Fingerfertigkeit (1) BE124 Fingerfertigkeit (2) 18E6A Fingerfertigkeit (3) 18E6B Fingerfertigkeit (4) 18E6C Fingerfertigkeit (5) 18E6D Nachtdieb 58202 Vergiftet 105F28 Beutelschneider 58204 Mehr Platz 96590 Schlüsselmeister D79A0 Irreführung 58201 Perfekte Berührung 58205

Veränderung-Perk ID

Perk ID Veränderung (Novize) F2CA6 Doppelter Veränderungszauber 153CD Magieresitenz (1) 53128 Magieresitenz (2) 53129 Magieresitenz(3) 5312A Magierrüstung (1) D7999 Magierrüstung (2) D799A Magierrüstung (3) D799B Stabilität 581FC Atronach 581F7 Veränderung Lehrling C44B7 Veränderung Adept C44B8 Veränderung Experte C44B9 Veränderung Meister C44BA

Verzauberung-Perk ID

Perk ID Verzauberer (1) BEE97 Verzauberer (2) C367C Verzauberer (3) C367D Verzauberer (4) C367E Verzauberer (5) C367F Feuerverzauberer 58F80 Verständiger Verzauberer 58F7E Verzaubererungsschule 58F7D Frostverzauberer 58F81 Sturmverzauberer 58F82 Seelenpeiniger 58F7C Seelengreifer 108A44 Zusatzeffekt 58F7F

Wiederherstellung-Perk ID

Perk ID Wiederherstellung (Novize) F2CAA Doppelte Wiederherstellung 153D1 Erfrischung 581F9 Schutzzauber absorbieren 68BCC Erholung (1) 581F4 Erholung (2) 581F5 Tod umgehen A3F63 Regeneration 581F8 Totenmagier 581E4 Wiederherstellung (Lehrling) C44C7 "Wiederherstellung (Adept) C44C8" Wiederherstellung (Experte) C44C9 Wiederherstellung (Meister) C44CA

Zerstörung-Perk ID

Perk ID Zerstörung (Novize) F2CA8 Doppelter Zerstörungszauber 153CF Einschlag 153D2 Verstärktes Feuer (1) 581E7 Verstärktes Feuer (2) 10FCF8 Flammenmeer F392E Verstärkter Frost (1) 581EA Verstärkter Frost (2) 10FCF9 Eises Kälte F3933 Verstärkter Blitz (1) 58200 Verstärkter Blitz (2) 10FCFA Auflösen F3F10 Runenmeister 105F32 Zerstörung (Lehrling) C44BF Zerstörung (Adept) C44C0 Zerstörung (Experte) C44C1 Zerstörung (Meister) C44C2

Zweihand-Perk ID

Perk ID Barbar (1) BABE8 Barbar (2) 79346 Barbar (3) 79347 Barbar (4) 79348 Barbar (5) 79349 Amputator (1) C5C05 Amputator (2) C5C06 Amputator (3) C5C07 Kriegerhaltung 52D51 Tiefe Wunden (1) 3AF83 "Tiefe Wunden (2) - C1E94" "Tiefe Wunden (3) C1E95" Schädelspalter (1) 3AF84 Schädelspalter (2) C1E96 Schädelspalter (3) C1E97 Gewaltig Kritischer Angriff CB407 Verheerender Schlag 52D52 Rundumschlag 3AF9E Kriegsmeister 3AFA7 Schlösser (Meister) C3682

Skyrim Geisterpferd

Im Basisspiel bekommt ihr das Geisterpferd nur per Cheat, im DLC "Dawnguard" klappt das auch per Quest.

Geisterpferd per Cheat bekommen

Neben den normalen Reittieren, die ihr im Spielverlauf bekommen könnt, gibt es noch ein besonderes Pferd, und dafür braucht ihr einen Cheat. Das Geisterpferd hat unendlich viel Ausdauer und kann entsprechend lange sprinten, ohne zu ermüden. Um es freizuschalten, müsst ihr die Cheat-Konsole öffnen und "player. placeatme 10BF90" eingeben (ohne Anführungszeichen), schon ist das Tier euer.

Skyrim Dawnguard: Geisterpferd mit unbegrenzter Ausdauer beschwören

Wird euer Gaul ständig müde, könnt ihr in The Elder Scrolls 5: Skyrim – Dawnguard auf ein Geisterpferd umsteigen, das nie aus der Puste gerät (und das man im Seelengrab im Rahmen einer Miniquest bekommen kann; siehe dazu auch unsere Dawnguard-Komplettlösung).

Blitzscheidung: Partner in Skyrim loswerden

Euer Partner wird euch lästig und ihr sehnt euch danach, euch mal wieder anderen weiblichen oder männlichen Gelüsten hinzugeben, habt aber keine Lust auf einen Scheidungs-Termin, Trennungsjahr und Unterhaltszahlungen? Dann beschleunigt das Ganze, indem ihr die Konsole ( ^ ) öffnet und folgende Befehle nacheinander eingebt:

removefac51596 player.removefac c6472 resetquest 74793 resetquest 21382 setstage 74793 10

Und schon seid ihr wieder glücklicher Single.

Zerstörung skillen

Skillt zuerst die Verzauberungsfähigkeit auf 100. Besorgt euch dann vier unverzauberte Rüstungsteile und vier mächtige Seelensteine. Verzaubert jetzt allle vier Rüstungsteile mit "+25% Zerstörungszauber Kostenreduzierung". Da eure Zerstörungszauber jetzt keine Magicka mehr kosten, könnt ihr sie unendlich oft im Kampf einsetzen und so schnell hochskillen.

Licht in Dungeons

Manchmal ist es zu dunkel. Man kann die Hand vor Augen nicht sehen, und zu allem Überfluss verbrauchen die meisten Maßnahmen zum Lichtmachen entweder Mana oder man muss die ganze Zeit über mit einer Fackel in der Hand herumlaufen. Die auch noch erlischt nach einer gewissen Zeit. Die Lösung, damit ihr ständig Licht habt: Nehmt einen Begleiter mit und überreicht ihm eine Fackel. Diese trägt er statt euch, damit ihr keine weiteren Maßnahmen ergreifen müsst.

Skyrim in Zeitlupe spielen

Es albern, aber vielleicht ganz nützlich. Da Skyrim nicht über eine eingebaute Bullet-Time-Funktion verfügt, müsst ihr zu anderen Mitteln greifen, damit das Spiel in Zeitlupe abläuft. Alles, was ihr dazu braucht, sind Pfeile, das Perk „Adlerauge“ im „Schießkunst“-Baum sowie natürlich einen Bogen. Zoomt damit heran, wodurch die Zeit verlangsamt wird, und ladet während des Zooms einen Spielstand. Das Spiel sollte nun komplett in Zeitlupe ablaufen und wird erst wieder in normaler Geschwindigkeit ausgeführt, wenn ihr erneut zoomt.

Unenedlich viele Regenerationstränke erhalten

Wenn ihr euch nach Hoch-Hrothgar begebt und dann nach recht schaut, dann seht ihr mehrere Betten, neben denen einige Tische stehen. Auf einem dieser Tisch könnt ihr einen Regenerationstrank finden. Diesen könnt ihr jetzt aufnehmen und euch einfach für ein paar Stunden in einem der Betten ausruhen. Wenn ihr dann aufsteht ist der Trank wieder auf dem Tisch. Wiederholt diesen Vorgang sooft ihr wollt, um die gewünschte Anzahl Tränke zu erhalten.

Mit dem Gefährten Schlösser knacken

Ihr könnt euch einige Dietriche sparen und trotzdem die meisten Truhen knacken, in dem ihr einfach einen Gefährten auf eure Abenteuer mitnehmt. Dieser fungiert nicht nur als „Packessel“ und trägt eine Menge Gegenstände für euch, sondern kann auch auf Befehl hin die meisten Truhen selbst knacken. Spart euch eure Dietriche für wirklich schwierige Fälle auf!

Skyrim Dawnguard: Schlösser knacken und Dietriche sparen

In The Elder Scrolls 5: Skyrim – Dawnguard könnt ihr mit einem simplen Trick die meisten Schlösser öffnen und die Gefahr, eure Dietriche zu verschwenden umgehen. Lasst einfach euren Begleiter die Truhen öffnen. Bringt ihn in die Nähe einer Truhe und weist ihn den entsprechenden Befehl zu. In den meisten fällen knackt er es Problemlos und ihr könnt euch die Dietriche für weitaus kniffligere Stellen aufheben.