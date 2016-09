The Bunker - Trophäen: Leitfaden zu allen Erfolgen

The Bunker enthält jede Menge geheime Trophäen und die einzigen Erfolge die ihr sehen könnt, sind die, welche ihr für das Finden diverser Sammelobjekte erhalten werdet. Wollt ihr jedoch bei The Bunker 100% schaffen, dann werdet ihr die eine oder andere der Trophäen nachschlagen müssen. Sie wandern nämlich nicht unbedingt alle automatisch in eure Sammlung.

The Bunker - Gameplay Trailer

Genaugenommen gibt es zwei Trophäen bei The Bunker, die dafür sorgen, dass ihr das Spiel nicht in einem Spieldurchgang erledigen und alle Achievements freischalten werdet – Außer ihr arbeitet mit Speicherständen. Welche beiden Erfolge es sind und welche Freischaltbedingungen alle Trophäen bei The Bunker haben, verrät euch die folgende Tabelle. Vorsicht: SPOILER!

The Bunker – Erfolge und Trophäen in der Übersicht

The Bunker könnt ihr auf allen aktuellen Plattformen (PS4, Xbox One und PC) spielen und im Laufe des Jahres 2016 wird auch eine Mobile-Version des Horror-Abenteuers erscheinen. Insgesamt bringt das Spiel 29 Trophäen und 28 Erfolge mit sich, die relativ einfach freizuschalten sind. Ihr müsst alle Spielzeuge finden und alle Kapitel abschließen. Eine besondere Entscheidung, die ihr treffen müsst, verhilft euch zu zwei Trophäen bzw. Erfolgen.