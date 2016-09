The Bunker - Find Toys und Friends: Alle Spielzeuge finden

In The Bunker habt ihr unter anderem eine Aufgabe: Find Toys! Dabei geht es darum, kleine, aus Holz geschnitzte Spielzeuge zu finden, welche von dem Protagonisten selbst gemacht wurden. Sie stellen den Ersatz für seine Freunde dar, denn er ist alleine in dem Bunker und erinnert sich gerne an die Menschen, die ihn zuvor begleitet haben. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr alle Spielzeuge bei The Bunker findet, um Find Toys und Friends freizuschalten.

Bei The Bunker könnt ihr ganz einfach Achievements farmen und es gibt jede Menge Trophäen und Erfolge, die Find Toy heißen. Ihr werdet für das finden aller Spielzeuge mit Bronze oder 10 Gamerscore belohnt. Gelingt es euch allerdings alle Puppen zu finden, bekommt ihr Silber und 100 Gamerscore mit dem Erfolg Friends. Damit habt ihr auch schon einen großen Teil der Errungenschaften freischalten können.

The Bunker – Find Toys: Fundorte aller Spielzeuge

Eigentlich ist es wirklich einfach, alle Spielzeuge bei The Bunker zu finden und Find Toy und dadurch auch Friends freizuschalten. Was ihr dafür tun müsst, ist jeden Raum komplett durchsuchen. Es sind nicht viele Räume also auch nicht viel Arbeit, dennoch ist es möglich, dass ihr einige der Spielzeuge verpasst. Entweder liegen die in dunklen Ecken oder sind in Räumen, die ihr übersehen könntet, wenn ihr euch zu früh dafür entscheidet durch eine bestimmte Tür zu gehen, die euch in der Story von The Bunker voranbringt. Die folgende Liste nennt euch die Räume und zeigt, welche Spielzeuge ihr darin finden werdet.