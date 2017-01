0 0

Spiele-Publisher Square Enix und Comic-Riese Marvel haben angekündigt, dass sie für mehrere Spiele zusammenarbeiten werden. Das erste Projekt dieser gemeinsamen Arbeit trägt den Titel "The Avengers Project" und hat schon jetzt einen ersten, spannenden Teaser bekommen.

Den Clip zu The Avengers Project findet ihr wie gewohnt am Ende der News. Bislang gibt es noch keine genauen Infos zum Spiel. Allerdings soll es wohl bei dem Studio Crystal Dynamics entstehen, die in jüngster Zeit für die Reboot-Reihe von Tomb Raider verantwortlich waren. Interessant ist auch, dass im letzten Satz des Teasers gesagt wird, dass sich die Avengers wieder vereinigen müssen. Offenbar wird das Spiel also in einer Zeit nach der eigentlichen Heldentruppe stattfinden, in der sie sich wieder zusammenraufen müssen, um eine Bedrohung abzuwenden.

Release mit Infinity War?

Bislang gab es auch noch kein Wort von Square Enix zum Release von The Avengers Project. Neue Infos dazu soll es aber erst im Frühjahr 2018 geben. Einige Fans des Comic-Universums vermuten aber, dass das Spiel auch 2018 erscheinen wird. Denn im Frühjahr soll die Comic-Reihe "Infinity War" als Kinoumsetzung erscheinen. The Avengers Project könnte dann von dem Hype um den neuen Marvel-Film profitieren.