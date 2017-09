0 0

Hochzeiten müssen wohl geplant sein. In Japan gibt es viele Traditionen, die die Eheschließung besonders machen sollen. Manche Pärchen haben darauf aber keine Lust und feiern modern. Beispielsweise in einer Arcade-Halle mit reichliche Spieleautomaten und einer ordentlichen Runde Tekken.

So haben es auch die beiden Verliebten Kazunori und Yukiki gemacht. Sie haben am 24. August 2017 in einer Arcade-Halle namens Mikado Game Center in Tokyo geheiratet. Die Spielhalle steht für Paare offen, die sich das Ja-Wort geben wollen. Und so ist es auch bei diesen Beiden passiert. Als erste Amtshandlung nach der Eheschließung haben sie allerdings gleich den ersten Streit vom Zaun gebrochen. Wer hat in Tekken 6: Bloodline Rebellion die Hosen an? Ein durchaus kreativer Start für die kommenden Jahre.



Wer hat die Oberhand?

Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Braut die Hosen bei Tekken an hat. Wie das Match am Ende ausging, ist allerdings nicht bekannt. Der Trend in Japan in Spielehallen zu heiraten ist indes weiter auf dem Vormarsch. Würdet ihr auch in einer solchen Arcade-Halle heiraten, wenn euer Partner genauso spielebegeistert wäre? Auf alle Fälle wünschen wir den Beiden alles Gute für die Zukunft und jede Menge Spaß beim Zocken.

