Pokémon Sonne und Mond ist seit ein paar Tagen bei uns erhältlich und erobert die Herzen der eingefleischten Fans. Und nun landen die beliebten Charaktere sogar in anderen Spielen. Ein User hat eine Mod für Super Smash Bros. für Wii U gebaut, in der Lillie als neue Kämpferin ihren Auftritt feiert.

Die Mod könnt ihr euch auf der entsprechenden Seite anschauen und herunterladen. Natürlich ist Lillie nicht allein. Genau wie in Pokémon Sonne & Mond steht ihr Cosmog, das kleine Psycho-Pokémon zur Seite, das einfach nicht in ihrer Tasche bleiben will. Grundsätzlich handelt es sich bei der Mod für Super Smash Bros. um einen Skin. Die Dame besitzt dieselben Moves wie Rosalina, die mit Luma in den Kampf zieht. Der Vorteil: Da es nur ein Skin ist, könnt ihr ihn theoretisch auch Online nutzen, ohne eine Strafe zu fürchten. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt aber lieber offline.

"Kämpfernatur" Lillie in Super Smash Bros.

Normalerweise steht Lillie der Kampf nicht wirklich. Aber in Super Smash Bros. kann sie sich enorm ausleben. Bislang gibt es allerdings keine passenden Voicelines und Anzeigen zu der Mod. Vielleicht wird dies in künftigen Updates realisiert. Welchen Trainer oder welches Pokémon aus Sonne & Mond würdet ihr gern in Super Smash Bros. steuern?



