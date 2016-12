0 0

Endlich ist Super Mario Run, der erste Super-Mario-Mobile-Titel erhältlich. Vorerst zwar nur für iOS, Android wird noch nachgeliefert, aber für Apple- und Nintendo-Fans stellt sich schon jetzt die Frage: Was tun mit der nun freigewordenen und somit für das Spiel nutzlosen Hand!?

Früher musste man in der Regel zwei Hände für ein klassisches Super-Mario-Spiel besitzen, denn die Spiele gab es ja immer nur für Konsolen, oder wenn man ganz weit zurückgeht, als Arcade-Automaten, zwei Hände waren Pflicht. Diese Zeiten sind nun mit Super Mario Run, dem erstaunlich unterhaltsamen und dem Endless Runner-Genre zugehörigen Mobile-Titel aus dem Hause Nintendo vorbei: Nun könnt ihr Super Mario auch mit nur einer Hand steuern und spielen. Während einarmige Banditen zu zweit klatschen, fragen sich beinharte Super Mario-Fans der ersten Stunde: Was tun mit der linken (rechten) Hand? Nein, nicht das, was ihr nun denkt, ihr Schelme!

Ihr könntet euch am Kopf kratzen, eure Steuern machen, durch Netflix zappen oder das tun, was euch Videospiele-Designer und Legende Shigeru Miyamoto hier vorschlägt: Essen!

Nintendo - Von Staubsauger bis Sexhotel: Die kuriosesten Nintendo-Facts Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (39 Bilder)

Super Mario Run erscheint für iOS (iPad / iPhone / iPod) (voraussichtlich 4. Quartal 2016) und Android (voraussichtlich 2017). Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.