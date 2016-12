Super Mario Run - Alle Charaktere freischalten: Luigi, Toad, Yoshi und Peach spielen

Charaktere Freischaltbedingung & Eigenschaften

Mario Das Spiel heißt Super Mario Run und darum ist Mario auch der Hauptcharakter in dem Spiel. Das ist wohl auch der Grund, weshalb er gleich von Anfang an und als Einziger spielbar ist. Er und sein Kollege Luigi haben als einzige ein Extra-Leben, das sie sich aus dem Ärmel schütteln können. Dafür müssen sie aber einen Pilz einsammeln. Als Einsteiger seid ihr mit Mario deshalb auch gut gewappnet.

Luigi Der Klempner in der grünen Latzhose ist Luigi. Kauft euch im Shop das Luigi-Haus, um ihn freischalten zu können. Das Luigi-Haus kostet euch 1.000 Münzen, die ihr erhaltet, wenn ihr in der Toad-Rallye 150 lila und 150 grüne Toads erspielt. Luigis Besonderheit ist, dass er höher springen kann als Mario, was euch einen Vorteil bei versteckten Münzen bringen kann.

Toad Der kleine Pilzkopf ist und war schon immer ein Vertrauter von Prinzessin Peach. Ihr könnt mit Toad ebenfalls gleich von Anfang an spielen. Verknüpft dafür einfach nur euren Account von „My Nintendo“ mit Super Mario Run. Ihr könnt einen solchen Account ganz simpel und schnell anlegen. Habt ihr eine Wii U oder einen 3DS, dann könnt ihr hier auch eure Nintendo-ID zur Hilfe nehmen. Nach der Verknüpfung seht ihr rechts oben den Button mit „My Nintendo“. Tauscht hier einfach eure Punkte gegen eine Belohnung aus. Das erste, was ihr euch hier auswählen könnt, ist der kleine Toad. Er kostet euch allerdings keine Punkte, ihr bekommt diesen Charakter kostenlos. Tippt nun in der Übersicht zum Pilzkönigreich auf die Geschenkbox und schon habt ihr Toad freischalten können. Toad ist übrigens ein schneller Renner, darum ist er auch der perfekte Charakter für die Ralley.

Yoshi Der niedliche Dino, Yoshi, hat mittlerweile schon eigene Spiele bekommen, in denen er der Hauptprotagonist ist. Doch bei Super Mario Run ist er wieder mal mit seinen Kumpels unterwegs. Kauft euch im Shop das Yoshi-Haus für 1.000 Münzen. So könnt ihr Yoshi ganz einfach freischalten. Ihr benötigt zusätzlich jedoch 30 rote und 30 gelbe Toads. Yoshis Eigenschaft ist sein Flatter-Sprung, den ihr während eines Hüpfers aktivieren könnt. So springt er fast genauso hoch wie Luigi.

Peach Peach wurde von Bowser entführt, er hält die Prinzessin den Pilzkönigreiches gefangen. Ihr schaltet sie erst frei, wenn ihr das gesamte Spiel einmal durchgespielt und sie gerettet habt. Peach kann natürlich auch etwas Besonderes. Lasst ihr sie springen und haltet dabei den Finger auf auf dem Display gedrückt, dann macht Peach ihren bekannten Schwebe-Sprung, der euch weite Abgründe leichter überwinden lässt.