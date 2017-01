0 0

Super Mario Odyssey soll eine offene Spielwelt und viel Platz zum Erkunden bieten. Wer den offiziellen Trailer gesehen hat, wird beim ersten Anblick vielleicht auch an die GTA-Reihe gedacht haben. Ein Youtuber namens "CrowbCat" hat nun den ersten Clip zum neuen Abenteuer in GTA 4 nachgestellt.

Das absurde und brüllend komische Video findet ihr am Ende der News. Darin wird Mario mit der harten Realität von GTA 4 bekannt gemacht. Statt lustiger Side-Kicks, wie Yoshi und Luigi, gibt es hier Schläger, die ihm ans Leder wollen. Und auch Mario kann den Verlockungen der Sündenstadt nicht entkommen, stopft Fast Food in sich hinein und besucht einen Strip-Club. Ein Bild, das wir in Super Mario Odyssey wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen.

Aktivitäten in Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey soll in der Weihnachtszeit dieses Jahres für die neue Nintendo Switch erscheinen. Das Video aus GTA 4 lässt aber schon jetzt eine Frage zu: Wenn GTA so viele Nebenaktivitäten und Unsinn bietet, was werden wir dann in Super Mario Odyssey mit der offenen Welt anstellen können? Gibt es dort auch Nebenaktivitäten oder laufen wir darin nur von einem Level zum anderen? Das werden wir hoffentlich erfahren, wenn der Release von Super Mario Odyssey näher rückt.