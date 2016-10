0 0

Ein Interview aus dem Jahre 2005 ist vor kurzem aus der Versenkung aufgetaucht. Darin spricht der Schöpfer vom Mario, Shigeru Miyamoto, über das Alter des Klempners. Und Super Mario ist deutlich jünger, als wir vermutet hätten.

Auf der ganzen Welt haben Fans gerätselt, wie alt Super Mario eigentlich ist. Viel ist nicht über den schnauzbärtigen Italiener bekannt. Mittlerweile gibt es ihn seit 35 Jahren auf den Bildschirmen der Spieler. Damals war er noch als Jumpman im ersten Donkey Kong zu sehen. Und dennoch hat er sich besser gehalten. Laut Miyamoto ist Super Mario zwischen 24 und 25 Jahren alt.

Gewachsen mit seiner Generation

„Ich glaube es war ganz gut, dass wir keine Grenzen bei Mario gesetzt haben.“ so Miyamoto im Interview. „Normalerweise ist es so, wenn man einen Charakter vorstellt, dass alle Details ausgefüllt werden. Was ist seine Lieblingsfarbe? Welches Essen mag er besonders? Aber bis auf den Fakt, dass Mario 24 bis 25 Jahre alt ist, haben wir nichts weiter festgelegt.“

Im "Super Mario"-Universum sind Luigi und Mario im Übrigen Zwillingsbrüder. Somit steht auch das Alter von Luigi mit etwa 24 Jahren fest.