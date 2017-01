3 0

Pornhub hat mal wieder eine große Jahresbilanz gezogen und die schlüpfrigen Zahlen für 2016 bekannt gegeben. Interessant für Gamer sind die Details, die VR, Pokemon Go und Overwatch beinhalten.

Mal abgesehen davon, dass Deutschland im Ranking um zwei Plätze auf Platz sieben hinuntergerauscht und damit seit 2013 erstmals nicht mehr in der Top 5 vertreten ist, hat das Thema Pornografie weltweit gesehen ziemlich zugenommen: Über 200 Millionen Stunden mehr Pornografie wurde im Vergleich zu 2015 konsumiert. Interessanterweise ist der Zugriff auf die Seite über Smartphones um neun Prozent auf 61 Prozent angestiegen, während die Fraktion der Desktop-Nutzer um acht Prozent auf 28 Prozent eingebrochen ist.

Konsoleros, ahoi

Der Anteil an Zugriffen über PlayStation-Plattformen ist von 46,9 Prozent im Vorjahr auf 53 Prozent angestiegen. Somit sind die PlayStation-Nutzer das zweite Jahr in Folge in Führung. Die Fraktion der Xbox-Nutzer ist dagegen um weitere zehn Prozent auf insgesamt 34 Prozent gefallen. Gestiegen ist dagegen der Anteil an Besuchern über den 3DS von Nintendo, nämlich um acht Prozent. Werden da etwa einige Teenies langsam neugierig?

Ein großes Thema waren im vergangenen Jahr die neuen Weiten der virtuellen Realität, die dank Google Cardboard besonders für Android-Nutzer in erschwingliche Reichweite rückten. Davon profitierte auch Pornhub, die im April des Jahres die VR-Kategorie starteten. Bis zum Ende des Jahres wuchsen die Zugriffszahlen auf diese neue Kategorie um 302 Prozent an. Besonders populär ist diese neue Form der "Erwachsenenunterhaltung" bei der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen (47 Prozent).

Overwatch und Pokémon Go

Wenn die Zahl der Zugriffe über Konsolen und Handhelds insgesamt gesehen steigt, kann man schlussfolgern, dass Gaming-Themen und/oder Cosplay-Themen zu den gesuchten Begriffen zählen. Und das traf 2016 vor allem auf Overwatch und Pokémon Go zu, zwei der größten Gaming-Erfolge des Jahres. Und das sind die gefragtesten Charaktere nach Suchanfragen in Millionen:

Tracer (ca. 2,4 Mio) D.Va (ca. 1,5 Mio) Mercy (ca. 1,2 Mio) Widowmaker (ca. 0,9 Mio) Sombra (ca. 0,4 Mio) Mei (ca. 0,3 Mio) Pharah (ca. 0,2 Mio) Ana (ca. 0,1 Mio) Symmetra (ca. 0,03 Mio) Lucio (ca. 0,02 Mio) Athena (ca. 0,01 Mio)

Geschlagen werden die Overwatch-Charaktere aber von einer alteingesessenen Gaming-Dame: Lara Croft aus Tomb Raider, die mit über 2,49 Mio Suchanfragen die Spitze einnimmt. Auch Prinzessin Zelda gehört mit über 1,87 Mio Suchanfragen zu den gefragtesten Ladies. Bei Pokémon Go stiegen die Suchanfragen weltweit ab dem 13. Juli 2016 um bis zu satte 271 Prozent an.

Bei Overwatch stieg die Zahl der Suchanfragen erst beim Start der Open Beta, um kurz nach dem offiziellen Release den Höhepunkt mit einem Plus von 447 Prozent zu erreichen.

Deutschland

In Deutschland verweilte der durchschnittliche Besucher rund 8:51 Min auf Pornhub. Wie auch im Vorjahr ist der Begriff "german" an erster Stelle der meist gesuchten Begriffe, gefolgt von "teen" und dem "german"-Äquivalent "deutsch". Zu den Suchbegriffen, die am meisten zugelegt haben, gehören "VR", "Skyrim" und Oktoberfest". Ebenfalls wenig getan hat sich bei den meist gesuchten "Pornodarstellerinnen", hier rangiert mittlerweile Gina-Lisa Lohfink an erster Stelle, gefolgt von Lexy Roxx, die im Vorjahr noch auf Platz eins war. Neu dabei ist Lucy Cat. Konsumiert werden die heißen Clips hierzulande zumeist von männlichen Besuchern, Frauen machen nur einen Anteil von 20 Prozent aus, prüder sind nur Japanerinnen.

Im Schnitt ist der deutsche Pornhub-Besucher zwischen 18 und 24 Jahre alt (31 Prozent). Die nächstgrößere Gruppe ist die der 25- bis 34-Jährigen (26 Prozent). Der Anteil der Pornhub-Besucher, die über Smartphones auf die Seite zugreifen, ist um 34 Prozent angestiegen.

