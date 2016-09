0 0

Das kommende Update zu Street Fighter 5 enthält den Charakter Urien sowie weiteren Inhalt zum Beat 'em up. Dies kündigte Entwickler und Publisher Capcom auf der offiziellen Webseite des Unternehmens an. Urien ist der Vizepräsident der Illuminaten, trat erstmals in Street Fighter 3: Second Impact in Erscheinung und ist der letzte DLC-Kämpfer für die erste Season. Vor ihm erschienen bereits Alex, Guile, Balrog, Ibuki und Juri.

Erhältlich ist der anzugtragende Kämpfer über Steam und den Playstation Store sowie mit In-Game-Währung. Inhaber des Season Pass steht Urien ab der Schaltung des Updates zur Verfügung. Zudem umfasst die Aktualisierung neue Daily Targets, den Versus-CPU-Modus, mit dem ihr gegen KI-Gegner kämpfen könnt und die Aktualisierung der Kämpfer-Profile mit Statistiken. Farb-Bundles sind nun ebenfalls in den Stores und mit Fight Money erhältlich.

Stage KO's und Problembehebungen für Street Fighter 5

Zudem sind für Season-Pass-Inhaber neue Farben und Kostüme enthalten. Hinzu kommen noch neue Stage-KO-Szenarien sowie Bug Fixes. Darunter die Angleichung der Reaktionszeit bei PS4-Fightsticks, Fehlerbehebung bei Attacken von Juri, Ibuki und Dhalsim sowie eine Verbesserung des Yoga-Sunbursts.

Das Update erscheint am 22. September 2016 für PS4 und PC. Weitere Infos zu Street Fighter 5 findet ihr im Capcom-Beitrag zum Update und in unserem Artikel über den Capcom-Promo-Tour-DLC.



Aktuellstes Video zu Street Fighter 5

Street Fighter 5 ist für PC und seit dem 16. Februar 2016 für PS4 erschienen.