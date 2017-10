SoS: Trio of Towns - Teilzeitjobs abschließen und Super-Mario-Kostüme freischalten

Die Teilzeitjobs bei Story of Seasons: Trio of Towns sind eine sehr gute Möglichkeit, schnell ein wenig Geld dazu zu verdienen. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr damit eure Stadtverbundenheit erhöhen könnt. Wo ihr die Teilzeitjobs her bekommt, was ihr bedenken müsst und welche Medikamente ihr als Versuchsperson wählen solltet verraten wir euch in Folgendem.

Story of Seasons: Trio of Towns - Trailer

Generell solltet ihr die Teilzeitjobs nicht vernachlässigen. Am Anfang helfen sie euch enorm, eure Farm aufzubauen und euch schnell Tiere und andere Items zu leisten. Später werdet ihr sie nicht brauchen und viel mehr als nervig empfinden. Dennoch solltet ihr sie für die Stadtverbundenheit unbedingt erledigen.

Feld- und Vieharbeit: Sofortige Teilzeitjobs

Bei diesen Teilzeitjobs werdet ihr sofort zu dem Kunden geschickt und sollt für ihn diverse Dinge erledigen. Dazu zählen unter anderem:

Unkraut jäten

Felder bewässern

Tiere bürsten

Holz fällen

Ernte einsammeln etc.

Diese Teilzeitjobs sind schnell und einfach zu erledigen. Je schneller ihr sie abschließt, erhaltet ihr auch etwas mehr Geld. Wenn ihr bei einem und denselben Kunden drei Teilzeitjobs abgeschlossen habt, erhaltet ihr oft einen Bonus. Dabei handelt es sich um Gerichte oder Getränke, die sofort in euer Inventar wandern.

Diese Teilzeitjobs solltet ihr euch für den frühen Abend aufheben, da sie unabhängig von den Ladenöffnungszeiten sind. Beim Unkraut jäten werdet ihr vielleicht hin und wieder das Problem haben, dass ihr die letzten zwei oder drei Wildsträuche nicht finden könnt. Sie verstecken sich dann meistens zwischen der regulären Ernte.

Medikamente-Tester bei Ford

Wenn euch dieser Teilzeitjob vorgeschlagen wird, solltet ihr nicht lange zögern und ihn auf jeden Fall machen. Es hört sich etwas gruselig an, aber es bringt euch die beste Bezahlung, die ihr bei den Jobs bekommen könnt. Der Arzt sucht selten nach Probanden, also ergreift die Chance, wenn sie euch gegeben wird. Die folgende Tabelle zeigt euch, welche Auswirkungen die Medikamente haben. Damit könnt ihr stets die richtige Entscheidung treffen.

Medikament Effekt Rote Ampulle Stellt die komplette Ausdauer wieder her Orange Ampulle Ihr erhaltet einen kurzzeitigen Rabatt in allen Läden Grüne Ampulle Reduziert die Ausdauer auf 20% Hellblaue Ampulle Stellt die komplette Ausdauer wieder her Blaue Ampulle Stellt 50% der Ausdauer wieder her und kann die Geschwindigkeit erhöhen Flasche mit blauem Aufkleber Reduziert die Ausdauer auf 20% Flasche mit hellblauem Aufkleber Reduziert die Ausdauer auf 20% Flasche mit gelbem Aufkleber Stellt die Ausdauer wieder her Flasche mit rotem Aufkleber Stellt 10% der Ausdauer wieder her Flasche mit gelbem Deckel Kein Effekt Flasche mit rotem Deckel Stellt 10% der Ausdauer wieder her Flasche mit blauem Deckel Kein Effekt

Brief- und Paketträger

Die Teilzeitjobs, bei denen ihr Briefe und Pakete ausliefern sollt, müsst ihr als erste erledigen. Wenn ihr sie nämlich erstmal angenommen habt, müsst ihr die Pakete und Briefe in den Läden abholen. Wenn ihr den Job annehmt und vergesst die Ware abzuholen, bevor der Laden schließt, gilt der Job als nicht erledigt und der Agent wird euch das nächste Mal böse sein.

Es gibt einen Trick, bei dem ihr schnell zu eurem Zielort kommt. Nehmt als erstes den Brief- bzw. Paketträger-Job an und holt euch eure Päckchen ab. Dann geht ihr wieder zum Teilzeitjob-Agenten und schnappt euch einen Vor-Ort-Job, der in der Stadt erledigt werden muss, in die ihr auch eure Päckchen liefern müsst. Wenn ihr Glück habt, ist der Kunde sogar dieselbe Person.

Die Lieferung an sich muss nicht sofort erfolgen, muss aber bevor ihr ins Bett geht erledigt werden. Wichtig ist vor allem, dass ihr die Briefe und Päckchen vor Ladenschließung abholt.

Versender

Bevor ihr diesen Job annehmt, stellt unbedingt sicher, dass ihr die angeforderten Erträge auch tatsächlich habt. Sollt ihr Blumen verschicken, dann geht es nur mit denen, die ihr auf eurer Farm gezüchtet habt. Die Wildblumen, die ihr überall einsammeln könnt, zählen hierbei nicht und der Job gilt als nicht erledigt.

Für den Versand-Job ist es vollkommen unwichtig, welche der Städte ihr als Zielort ausgewählt habt. Was ihr allerdings beachten müsst, ist die Uhrzeit. Die Ware, die versendet werden soll, muss unbedingt vor 17 Uhr in der Versandbox landen. Verstaut ihr sie nach der täglichen Abholung in der Truhe, gilt der Teilzeitjob als nicht erledigt.

Spezialjobs

Im Laufe des Spiels erhaltet ihr von eurem Vater Aufgaben. Wenn ihr die drei auf der ersten Liste erledigt und Herbst des ersten Jahres erreicht habt, bieten euch die Agenten goldene Teilzeitjobs an. Sie werden nicht immer in der Auswahl auftauchen, aber immer wieder.

Was ihr tun müsst, um sie zu erledigen, ist nicht schwer, aber die Belohnung ist der Hammer! Ihr erhaltet einen Teil eines Kostüms aus Super Mario Bros. Mit dabei sind:

Mario

Luigi

Peach

Toad

Wenn ihr sowohl die Kopfbedeckung als auch die passende Kleidung anzieht, dann erhaltet ihr einen Bonus. Dieser ist ähnlich wie die Boni, die ihr durch Essen bekommen könnt. Mixt ihr die einzelnen Outfits gibt es allerdings keinen Bonus. Diese Effekte halten für ca. zwei Stunden und werden dann aktiviert, wenn ihr sie im Kleiderschrank anzieht oder wenn ihr damit schlafen geht und am nächsten Morgen aufwacht.