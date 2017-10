SoS: Trio of Towns - Schluss machen und sich scheiden lassen

Wenn ihr feststellt, dass ihr euch bei Story of Seasons: Trio of Towns für den falschen Charakter entschieden habt, dann ist es gar nicht schwer, wieder Schluss zu machen. Sorgt einfach mit Horror- und Hass-Geschenken dafür, dass ihr wieder die hellblaue Blume erreicht. Verpackt diese Mitbringsel bloß nicht, denn dafür gibt es Extra-FP. Doch könnt ihr euch scheiden lassen, wenn ihr verheiratet seid oder funktioniert das Schluss machen dann nicht mehr?

Story of Seasons: Trio of Towns - Bachelorettes: Trailer zu den Heiratskandidatinnen 2 weitere Videos

Wollt ihr die Freundschaftspunkte des Heiratskandidaten an eurer Seite wieder verringern, müsst ihr also Minuspunkte einsacken. Bedenkt dabei, dass ihr, während ihr an der Trennung arbeitet, nicht teil an Festivals nehmen solltet. Das erhöht nämlich die FP wieder, sodass es länger dauert, bis ihr Schluss machen könnt. Ihr könnt dies aber natürlich auch in Kauf nehmen. Vergesst bei dem Prozess nicht, dass ihr Witchie fragen könnt, ob sie eurem Partner Streiche spielen kann. Das wird ebenfalls für Minus-FP sorgen und euch beim Schluss machen helfen.

In der folgenden Bilderstrecke seht ihr Geschenke (es sind nicht nur Lieblings- sondern auch Horrorgeschenke dabei), die ihr überreichen könnt, um schneller Schluss machen zu können.



Die Lieblingsgeschenke von jedem Bachelor Bilderstrecke starten (5 Bilder)

Schluss machen vor der Ehe

Habt ihr die hellblaue Blume erreicht, dann sprecht euren Partner an. Es darf an diesem Tag kein Fest stattfinden und das Wetter muss sowohl auf eurer Farm als auch in der Stadt, in der er lebt, sonnig sein. Zudem darf sich euer Schatz nicht auf Arbeit befinden. Im Gespräch werdet ihr die Option erhalten, Schluss zu machen.

Euer Verhältnis fällt damit wieder auf fünf Herzen und wird zur Freundschaft. Am selben Tag werdet ihr keine weiteren Liebesevents mit anderen Junggesellen oder Junggesellinnen auslösen können. Solltet ihr allerdings feststellen, dass ihr die falsche Entscheidung getroffen habt, dann müsst ihr nicht wieder alle Liebesevents sehen. Beachtet einfach Folgendes:

Wartet 31 Tage ab, seit dem ihr Schluss gemacht habt.

ab, seit dem ihr Schluss gemacht habt. Danach wird der Verstoßene wieder eine hellgrüne Blume an seiner Textbox haben.

an seiner Textbox haben. Auch die Anzahl der ZP liegt dann bei 90.

liegt dann bei 90. Geht an einem sonnigen Tag, an dem kein Fest stattfindet zu eurem Ex und übergebt ihm erneut den Anhänger.

Wollt ihr wissen, wie ihr euren Liebling heiraten könnt, dann lest unseren gesonderten Guide.

Scheiden lassen

Das Ganze funktioniert allerdings nur dann, wenn ihr nicht verheiratet seid. Habt ihr eurem Liebling schon das Jawort gegeben, könnt ihr euch nicht scheiden lassen und seid auf ewig an ihn gebunden. Überlegt es euch also genau, bevor ihr euch fest bindet.