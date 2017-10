SoS: Trio of Towns - Heiratskandidaten: Alles über die Bachelors und Bachelorettes

Erneut geht es auf die Suche nach Heiratskandidaten. Dieses Mal ist es bei Story of Seasons: Trio of Towns. Insgesamt gibt es fünf reguläre Bachelors und Bachelorettes, die ihr ehelichen könnt. Doch der Weg bis dahin ist lang und ihr müsst viele Geschenke überreichen, um ihre Gunst zu gewinnen. Wir listen euch alle männlichen und weiblichen Heiratskandidaten auf und verraten euch, wie ihr sie für euch gewinnen könnt und die einzelnen Blumenevents besteht.

Wollt ihr bei Story of Seasons: Trio of Towns heiraten, habt ihr wie immer einen langen Weg vor euch. Dabei müsst ihr auch bedenken, dass ihr nur den Bachelor oder die Bachelorette des anderen Geschlechts ehelichen könnt. Inari ist dabei eine Ausnahme, denn dieser Charakter übernimmt immer die Rolle des anderen Geschlechts, je nachdem für welches ihr euch entscheidet.

Wichtig! Bald könnt ihr auf den Folgeseiten nachlesen, welche Geschenke die einzelnen Heiratskandidaten und -kandidatinnen mögen und welche Antworten ihr bei allen Blumenevents geben müsst, um die rote Blume so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn ihr nicht wisst, was die einzelnen Blumen und ihre Farben bedeuten, dann schaut euch unsere Bilderstrecke an, in der wir es euch erklären.



Alle Blumen und ihre Bedeutung Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Alle Bachelors

Insgesamt gibt es fünf Bachelors, die ihr beschenken und verführen könnt. Sobald ihr alle Städte freigeschaltet und den 26. Sommer erreicht habt, werden sie euch alle zur Verfügung stehen. Bis dahin solltet ihr mit eurer Entscheidung warten. Es dauert zwar einen Moment, bis alle Bachelors auftauchen, aber es lohnt sich zu warten. Diese Heiratskandidaten werdet ihr freischalten.

Wayne: Diesen Junggesellen schaltet ihr frei, sobald euch euer Onkel Westown zeigt. Er arbeitet beim Postamt. Ford: Dieser Bachelor ist ab dem 6. Frühling in der Klinik von Westown zu finden. Er wird euch von Wayne automatisch vorgestellt. Ludus: Sobald ihr Lulukoko, wo dieser Heiratskandidat lebt, freischaltet (15. Frühling), wird er euch bei Farm- und Hausumbauten behilflich sein. Hinata: Mit dem Sommer und der dritten Stadt Tsuyukusa, lernt ihr diesen jungen Mann kennen. Er arbeitet bei dem Großhändler. Yuzuki: Am 26. Sommer könnt ihr auch endlich diesen Bachelor bezirzen. Ihr findet ihn in Tsuyukusa, wo er als Jubilier arbeitet.

Alle Bachelorettes

Wenn ihr einen männlichen Charakter spielt, habt ihr die Wahl zwischen fünf Bachelorettes. Die letzte schaltet ihr sogar noch etwas früher frei, als den letzten männlichen Kandidaten. Dennoch müsst ihr euch bis zur Mitte des Sommers gedulden und das würden wir euch auch empfehlen, denn oft kommt das Beste tatsächlich zum Schluss.

Lisette: Gleich am zweiten Tag im Spiel werdet ihr diese Bachelorette in Westown kennenlernen. Sie ist dort die Floristin. Iluka: Am 15. Frühling werdet ihr die die wilde Iluka kennenlernen, die im Teehaus am Strand von Lulukoko arbeitet. Siluka: Diese Heiratskandidatin ist die jüngere Schwester von Iluka und sie schaut immer traurig drein. Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Schwester das Teehaus. Komari: Am 5. Sommer wird euch ihr Vater Ginjiro aus Tsuyukusa miteinander bekannt machen. Diese Junggesellin arbeitet bei ihrem Vater im Teehaus als Kellnerin. Kasumi: Am 15. Sommer ist es endlich soweit und ihr lernt die Lehrerin kennen. Sie lebt in Tsuyukusa.

Wenn ihr bei dieser Auswahl immer noch nicht zufrieden seid, dann könnt ihr bis zum 1. Herbst warten. An diesem Tag erwacht Inari aus seinem oder ihrem Schlaf und ihr lernt den Geist kennen. Habt ihr euch für einen männlichen Charakter entschieden, wird Inari weiblich sein und umgekehrt.