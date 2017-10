Story of Seasons: Trio of Towns - Heiraten: Der Weg zu eurer Hochzeit

Eine der wichtigsten Fragen bei Story of Seasons: Trio of Towns ist, wie man heiraten kann. Erst, wenn man das geschafft hat, stellt sich die nächste Frage: „Wie kann ich ein Baby bekommen?“ Bevor ihr heiraten könnt, ist es nämlich nicht möglich, Kinder zu kriegen. Zudem ist es nicht möglich, jemanden des gleichen Geschlechts zu heiraten. Schluss machen könnt ihr natürlich auch, aber was passiert dann?

Story of Seasons: Trio of Towns - Bachelorettes: Trailer zu den Heiratskandidatinnen 2 weitere Videos

Wenn ihr noch nicht wisst, wen ihr überhaupt heiraten könnt, dann schaut euch unsere Liste mit allen Heiratskandidaten und -kandidatinnen. Zudem erfahrt ihr dort die Antworten aller Blumenevents und ihre Lieblingsgeschenke.

Vor der Ehe kommt Freundschaft

Bevor ihr euren Auserwählten oder eure Auserwählte heiraten könnt, müsst ihr dessen Freundschaft gewinnen. Diejenigen, die überhaupt zur Auswahl stehen, haben links neben der Textbox stets eine Blume, die mit der Zeit ihre Farben ändert. Welche Bedeutung die Farben haben, seht ihr in der folgenden Bilderstrecke.



Alle Blumen und ihre Bedeutung Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Die maximale Anzahl an Freundschaftspunkten (FP) liegt bei 50.000. Wie viele ihr bereits gesammelt habt, könnt ihr ungefähr an den Blumenfarben (Erklärung siehe Bilderstrecke) und an der Herzenanzahl (ein Herz pro Blume) erkennen. Alles über 50.000 FP geht schon in die Romanze über und kann euch die Chancen bei einem anderen Kandidaten verderben.

Zuneigungspunkte

Die Zuneigungspunkte (ZP) sind bei Story of Seasons: Trio of Towns nicht sichtbar. Wenn ihr allerdings heiraten wollt, spielen sie eine große Rolle. ZP verdient ihr, wenn ihr an Festivals und Events teilnehmt, Blumen- bzw. Liebesevents auslöst, Geschenke überreicht sowie die Kleidung tragt, die euer geliebter Charakter bevorzugt. Die folgende Liste zeigt euch, wie viele ZP ihr mit welcher Aktion verdient:

Aktion ZP Während der Blumenevents (BE) die richtigen Antworten geben. Bedenkt, dass es nicht bei allen Bes Zuneigungspunkte gibt. 15 Den Abspann nach der Story sehen. Ihr könnt danach weiter spielen und erst dann heiraten. 10 Übergebt dem ausgewählten Charakter an seinem Geburtstag sein Lieblingsgeschenk. 5 Übergebt dem ausgewählten Charakter am Valentinstag ein Geschenk. 5 Den Charakter, den ihr heiraten wollt, als Tanzpartner beim Festival zu Ehren der Göttin auswählen. 5 Mit dem Auserwählten zum Liebesfestival gehen. 5 Überreicht das Lieblingsgeschenk an jedem anderen Tag. 2 Gewinnt den ersten Platz bei ausgewählten Events (Erntefest, Tierfest etc.) 2 Übergebt dem ausgewählten Charakter an seinem Geburtstag das Geschenk, das er mag. 1 Nehmt an jedem Fest teil. 1 Zeigt dem Charakter sein Lieblingstier. 1 Tragt die Kleidung und Accessoires, die der Charakter mag. 1

Wenn ihr euch von eurem oder eurer Geliebten trennen und danach wieder zu ihm/ihr zurückkehren wollt, dann spielen die ZP ebenfalls eine Rolle. Sammelt wieder eine große Zahl davon an und er/sie wird euch in sein/ihre Arme schließen.

Der Weg zum Heiraten ist geebnet

Nachdem ihr die Freundschaftsevents gesehen habt (diese seht ihr unabhängig von eurem Geschlecht), werdet ihr die Blumenevents oder auch Liebesevents erleben. Das erste seht ihr, wenn ihr die hellblaue Blume erreicht. Das zweite kommt mit der dunkelblauen Blume und das dritte mit der hellgrünen.

Diese Events könnt ihr noch mit jedem Kandidaten erleben, ohne dass einer davon eifersüchtig wird und euch nicht mehr heiraten will. Habt ihr sie gesehen, so könnt ihr ab dem nächsten Tag im Laden in jeder der drei Städte einen Anhänger (Pendel) kaufen. Dieser kostet euch 150.000 G im Fortgeschrittenen- und 105.000 G im Anfängermodus.

Mit diesem Anhänger im Inventar sprecht ihr dann den Charakter, den ihr heiraten wollt an. An diesem Tag darf kein Festival stattfinden und ihr müsst die ganzen Blumenevents sehen, die bis zur hellgrünen Blume freigeschaltet wurden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr mit dem Anhänger umgehen könnt.

Das Pendel selbst überreichen: Das geht an einem sonnigen Tag (in der Stadt des Kandidaten). Überreicht das Pendel einfach als Geschenk. Lasst den Bachelor/die Bachelorette den Anhänger an euch überreichen: Lasst den Anhänger in eurem Inventar und sorgt dafür, dass ihr mindestens 60 ZP angehäuft habt. Sprecht den Charakter dann an, wenn er nicht auf Arbeit ist und er wird euch bitten, mit euch alleine zu sprechen. Akzeptiert sein Angebot oder lehnt es ab.

Ihr könnt euch einen Kosenamen ausdenken, mit dem euch euer Partner ansprechen soll. Tut ihr dies, erhaltet ihr weitere 10.000 FP.

Wenn ihr den Antrag ablehnt, dann verliert ihr 10.000 FP. Es bedeutet allerdings nicht, dass ihr diesen Charakter gar nicht mehr heiraten könnt. Wartet einfach mindestens sieben Tage ab und bringt die Blume wieder auf die hellgrüne Stufe. Danach könnt ihr es erneut versuchen. Habt ihr den Antrag angenommen, werdet ihr die Liebesevents der anderen Anwärter nicht mehr sehen können.

Wann kann ich endlich heiraten?

Habt ihr den Antrag angenommen, könnt ihr die FP weiter aufbauen. Ihr werdet eine zweite Blume neben der Textbox eures Geliebten sehen. Drei weitere Liebesevents werden freigeschaltet, die ihr unbedingt sehen müsst, wenn ihr euren Partner heiraten wollt. Das erste seht ihr, wenn ihr die gelbe Blume erreicht habt, das zweite beim Erreichen der orangen und das dritte beim Erreichen der pinken Blume.

Vergesst vor lauter Freude nicht, eure Geburtstage zu feiern. Begebt euch dafür zwischen 19:00 und 24:00 Uhr in euer Haus. Es gilt für euren und den Geburtstag eures Schätzchens.

Bevor ihr einen Heiratsantrag bekommen oder machen könnt, müsst ihr euer Haus endgültig ausbauen, was euch im Veteranenmodus 150.000 G und im Anfängermodus 105.000 G kostet. Dabei ist es egal, ob ihr euch für das westliche, das östliche oder das tropische Haus entscheidet.

Nach allen Liebesevents (bis pink) und dem Haus-Upgrade könnt ihr in den Läden der verschiedenen Städte das Item kaufen, dass ihr für den Heiratsantrag braucht. Die folgenden Gegenstände benötigt ihr:

Ehering für den Liebling aus Westown

für den Liebling aus Westown Blaue Feder für den Liebling aus Lulukoko

für den Liebling aus Lulukoko Ein Kamm für den Liebling aus Tsuyukusa

Habt ihr euch mit dem entsprechenden Item ausgerüstet, habt ihr erneut die Möglichkeit selbst einen Heiratsantrag zu stellen oder es eurem Partner zu überlassen.

Den Heiratsantrag selbst stellen: Sprecht mit eurem Schatz und überreicht das Item einfach als Geschenk. Lasst euren Schatz den Heiratsantrag machen: Platziert das entsprechende Item in eurem Inventar und sorgt dafür, dass ihr mindestens 120 ZP angehäuft habt. Sprecht den Charakter dann an, wenn er nicht auf Arbeit ist und er wird euch bitten, mit euch alleine zu sprechen. Akzeptiert sein Angebot oder lehnt es ab. Lehnt ihr es allerdings ab, müsst ihr das nächste Mal selbst einen Heiratsantrag machen, denn nochmal wird sich euer Partner nicht die Blöße geben wollen.

Hochzeit! Endlich!

Habt ihr das hinter euch gebracht, dann wird die Hochzeit sieben Tage später vollzogen. Sollte an diesem Tag ein Fest stattfinden, verschiebt sich die Hochzeit auf einen Tag später. Sprecht in der Woche mit den Bewohnern, wenn ihr Glückwünsche einholen wollt. Was aber dann passiert, das solltet ihr selbst herausfinden. Wir wünschen euch viel Spaß!