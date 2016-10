0 0

Das Extremsportspiel Steep bekommt gleich zwei Beta-Phasen, in denen ihr die verschneiten Berge der Wintersportregionen erkunden könnt. Diese werden im November stattfinden und ihr braucht euch für die zweite Phase nicht einmal anmelden.

Die Betas von Steep werden vom 10. bis 14. November sowie vom 18. bis 21. November 2016 stattfinden. Wie bereits erwähnt, wird die zweite Phase für alle Spieler offen stehen. Wer auch direkt bei der ersten [link=www.steepgame.com ? target=_blank]Beta von Steep einsteigen will[/link], sollte sich auf die offizielle Seite des Spiels begeben und sich anmelden. Die Anmeldung für Steep läuft dort noch bis zum 9. November 2016. Allerdings garantiert dies keinen Zugang.

Beta auf allen Plattformen

Aktuell sind die beiden Beta-Phasen von Steep für Xbox One, PS4 und PC geplant. Das sollte vor allem PC-Spieler freuen, werden sie in letzter Zeit doch immer häufiger von solchen Tests ausgeschlossen. Grund dafür ist das hohe Risiko von Spoilern durch Data-Miner. Aber da Steep keine Story besitzt, dürfte dies kein Problem für die Entwickler sein. Welchen Umfang die Beta von Steep bieten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Das fertige Spiel soll dann am 2. Dezember 2016 erscheinen.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Steep erscheint am 02. Dezember 2016 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.