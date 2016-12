2 0

Schon vor einigen Monaten wurde über den Start des Winter-Sales auf Steam spekuliert. Damals wurden angebliche Nachrichten an Entwickler verschickt, damit sie sich auf die bevorstehende Rabattschlacht vorbereiten können. Und nun haben wir endlich Gewissheit.

Denn auch Paypal spricht in einem Tweet vom 22. Dezember 2016 als Start für den Steam-Winter-Sale. Dadurch ist sicher, dass ihr euch in zwei Tagen schon in die große Rabattaktion von Valve stürzen könnt. Details zu den Angeboten oder ausgewählten Spielen gibt es allerdings noch nicht. Der Steam-Sale wird hierzulande wohl gegen 19 Uhr an den Start gehen. Zu dieser Zeit aktualisiert sich der Steam-Store regelmäßig.

Das Ende des Steam-Sales

Paypal hat allerdings noch kein Enddatum für den Steam-Sale benannt. Allerdings wurde in der Nachricht an die Entwickler der 2. Januar 2017 genannt. Da auch der Start übereingestimmt hat, können wir wohl auch davon ausgehen, dass der Endtermin stimmt. Wie schon in den letzten Sales auf Steam wird es keine täglichen Angebote mehr geben. Stattdessen sind alle Spiele, die an der Aktion teilnehmen, von Anfang bis Ende reduziert.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Thema Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Steam