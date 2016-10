2 0

Halloween ist nicht nur die Zeit für Verkleidungen und gruselige Filme mit den Freunden. Auch wer zocken will, kommt voll und ganz auf seine Horror-Kosten. Auch in diesem Jahr gibt es auf Steam einen großen Halloween-Sale, der euch zahlreiche Schocker beschert. Weiter unten geben wir euch eine Auswahl an die Hand.

Natürlich ist die Liste mit Horror-Spielen im Steam-Sale deutlich größer. Schaut also einmal direkt auf die Seite der Spieleplattform, um euch einen Überblick zu verschaffen. Neben Spielen gibt es auch einige Filme wie American Psycho und Blair Witch zu erwerben. Das Ganze läuft noch bis zum 1. November. Schlagt also zu, falls ihr noch eine Horror-Beschäftigung für euer Wochenende braucht. Verratet uns auch in den Kommentaren, was ihr vom diesjährigen Angebot des Steam-Sales haltet.

Der Halloween-Steam-Sale

Telltales The Walking Dead

Resident Evil 5

Darkest Dungeon

The Evil Within

Metro Redux

Zombie Night Terror

Don't Starve

Limbo

Dead by Daylight

Zombi

Outlast

System Shock 2

The Forest

