Stardew Valley - Erfolge und Trophäen freischalten: Super-Farmer werden

Das bezaubernde Indie-Game Stardew Valley wirkt wie eine Mischung aus Farm-Simulator und Survival-Game. Es hat eine Menge zu bieten, zum Beispiel 40 Erfolge, die es freizuspielen gilt. Dafür müsst ihr natürlich spezielle Aufgaben erfüllen. Währenddessen einige dieser Achievements leicht im Laufe des Spiels zu erreichen sind, müsst ihr euch für andere Errungenschaften schon etwas mehr anstrengen. Doch mit ein paar Tipps und Tricks könnt ihr in Stardew Valley schnell Erfolge feiern. Unser Guide verrät euch in der untenstehenden Tabelle, unter welchen Bedingungen ihr diese 40 Steam-Errungenschaften freischalten könnt.

Stardew Valley - Trailer

Nachdem Stardew Valley im Februar 2016 erschien und nach kurzer Zeit zu einem total beliebten Indie-Farming-Spiel mit Pixel-Charme heranwuchs, kam schon bald der Wunsch auf, dass das Game doch auch für die Konsolen erscheinen möge. Entwickler, Eric Barone, war von dem Andrang auf sein Spiel, welches er völlig im Alleingang entwickelt hatte, völlig überwältigt und gab sich von Anfang an als nahbarer Ansprechpartner. Schon bald verkündete er, dass er in Zusammenarbeit mit Publisher Chucklefish an der Konsolen-Version arbeiten würde. Am 14. Dezember 2016 ist es nun soweit: Stardew Valley erscheint für die PS4, die Xbox One und sogar für den Nintendo Switch! Uns freut's riesig!

Stardew Valley – Alle Erfolge und Trophäen im Überblick

Wenn ein Spiel wie Stardew Valley für die Konsolen PS4 und Xbox One erscheint, dann darf natürlich eines nicht fehlen: Trophäen und Gamerscore. In insgesamt 40 Erfolgen könnt ihr bei Stardew Valley auf Trophäen- und Gamerscore- Jagd gehen.

Dabei erwarten euch einige mühselige Erfolge, wie etwa das Fangen aller Fischarten beim Angeln im Spiel. Hier müsst ihr nämlich auf verschiedene Umstände achten, wie etwa die Jahres- oder Tageszeit. Außerdem müsst ihr viel Geld erwirtschaften. Das wird euch aber sicherlich im Laufe der Zeit gelingen. Ihr erhaltet beispielsweise eine Gold-Trophäe bzw. 50 Gamerscore, wenn ihr es schafft 10.000.000 Gold zu verdienen. Dann seid ihr eine Legende.

Außerdem müsst ihr viel socializen und euch mit den Bewohner der Stadt befreunden. Ihr erhaltet nämlich auch Erfolge dafür, dass ihr viele Freundschaftsherzen sammelt. Das erreicht ihr am besten, wenn ihr den Dorfbewohnern Geschenke überreicht und sie sozusagen damit bestecht und euch einschleimt.

Aber ihr werdet auch bei einem Achievement ins Straucheln geraten. Ihr sollt nämlich Mitglied der Joja Co. werden, allerdings müsst ihr dann das Community Center aufgeben. Wofür werdet ihr euch entscheiden? Im Laufe des Spiels werdet ihr erfahren, warum das eine schwere Entscheidung ist. Doch das wollen wir euch jetzt natürlich noch nicht verraten.

Folgendermaßen sieht die Verteilung der Trophäen auf der PS4 aus:

26 Bronze-Trophäen

10 Silber-Trophäen

4 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Seid ihr noch neu im Stardew-Valley-Metier, dann kann euch unser Tipps-Guide für Einsteiger vielleicht helfen.

Alle Erfolge, Trophäen und Gamerscore inklusive Freischaltbedingung

In der nachfolgenden Tabelle könnt ihr alle in Stardew Valley freischaltbaren Erfolge sowie die Trophäen und den Gamerscore sehen. Zusätzlich findet ihr einen kleinen Hinweis zu den Freischaltbedingungen.