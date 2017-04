0 0

Im November erscheint mit Star Wars Battlefront 2 die lang erwartete Fortsetzung des Shooters. Die Fans erwarten so einiges vom zweiten Teil. Nachdem bereits zahlreiche Details im Laufe des langen Wochenendes an die Öffentlichkeit drangen, sind nun die Termine für den frühzeitigen Start von EA- und Origin-Access bekannt.

Denn Star Wars Battlefront 2 lässt sich von EA- und Origin-Access-Abonnenten auf dem PC und der Xbox One schon vor dem offiziellen Release spielen. Alle Kunden der beiden Services starten bereits am 9. November 2017 mit Star Wars Battlefront 2 durch. Alle anderen User und vor allem PS4-Spieler, die komplett leer ausgehen, müssen sich noch bis zum 17. November 2017 gedulden. Was alles in der Early-Access-Phase enthalten sein wird, ist nicht bekannt. Aufgrund früherer Testphasen, wie beispielsweise in Battlefield 1 oder Mass Effect Andromeda, gehen wir aber davon aus, dass es ein bis zwei Missionen aus dem Singleplayer und den Multiplayer in uneingeschränkter Form geben wird.



Zeitliche Begrenzung für die Testphasen

Das Ganze wird dann wie immer zeitlich durch EA beschränkt. Meist haben Spieler zehn Stunden Zeit, um eine solche Testphase zu spielen. Vermutlich wird dies auch bei Star Wars Battlefront 2 der Fall sein. Nach dem Abschluss dürft ihr jeglichen Fortschritt mit ins fertige Spiel übernehmen. EA- und Origin-Access kosten monatlich 3,99 Euro. Wer noch kein Kunde war, kann sich eine siebentägige Testphase zulegen.

Star Wars Battlefront II erscheint demnächst für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen.