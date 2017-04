18 0

Auf dem Star-Wars-Celebration-Event in Florida wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Star Wars Battlefront 2 hat nun einen ersten Trailer, einen offiziellen Release-Termin und viele weitere Infohappen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zunächst werft ihr einen Blick auf den offiziellen Clip zur Shooter-Fortsetzung.



In Star Wars Battlefront 2 übernehmt ihr die Rolle der Elite-Sturmsoldaten Iden, die den Aufstieg der "First Order" vorantreibt. Als sie die Zerstörung des Todessterns miterlebt, schwört sie den Rebellen offenbar ewige Rache. In der Singleplayer-Kampagne werdet ihr also mit der Dame antreten. Im Multiplayer soll es wie schon beim ersten Star Wars Battlefront zahlreiche Helden und Schurken geben, mit denen ihr euch in die Schlacht stürzt.



Release von Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für Xbox One, PS4 und PC. Eine Nintendo-Switch-Version wird es anscheinend nicht geben. Schon jetzt könnt ihr verschiedene Editionen des Shooters vorbestellen, die euch einige Boni für das Spiel geben. Interessant ist allerdings, dass DICE bereits bestätigt hat, dass es keinen Season Pass für Star Wars Battlefront 2 geben wird.

Star Wars: Battlefront 2 ist für PC, PS2, XBox und seit dem 04. November 2005 für PSP erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.