Während wir uns bereits durch die ersten Gefechte und Weltraumschlachten in der Beta von Star Wars: Battlefront 2 kämpfen, wird zunehmend die Frage laut, welche Rollen noch eingenommen werden können, wenn wir nicht als gesichtsloser Sturmtruppler oder beliebiger Rebell auf dem Schlachtfeld stehen. Welche Helden sind spielbar? Als welcher Schurke könnt ihr Angst und Schrecken verbreiten? Wir verraten es euch und wie ihr sie alle freischalten könnt.

Im Single-Player-Modus spielt ihr auf der Seite des Imperiums nach dessen Fall. Seht den Anfang des Endes aus den Augen von Iden:



Bekanntlich folgen nach der Beta noch weitere Charaktere, die wir natürlich alsbald updaten. Dennoch habt ihr hier schon einmal einen Überblick, über die bisher bekannten Helden und Bösewichte in Star Wars: Battlefront 2. Schlagt ihr euch auf die helle oder die dunkle Seite?

Helden und Schurken freischalten

Bisher sind von beiden Seiten insgesamt zehn Hauptcharaktere bekannt, die ihr spielen könnt. Freischalten könnt ihr diese - neben einer Vielzahl an Erfolgen - indem ihr in den Gefechten eifrig Battle-Points sammelt. Diese könnt ihr im Menü als Währung gegen Kampfläufer, Sternjäger oder eben Helden eintauschen. Wählt weise, denn die Punkte können nicht mehr umgetauscht werden. Für die Schurken oder Helden müsst ihr jeweils bis zu 5.000 Punkte auf eurem virtuellen Konto haben, also stürzt euch in die Schlachten. Nach und nach ergänzen wir außerdem die Fähigkeiten und Angriffe der Helden und Schurken in der folgenden Bilderstrecke:

Alle Helden

In euch brennt ein Feuer für Gerechtigkeit und das Gute, also schlagt ihr euch natürlich auf die Seite der Helden in Battlefront 2. Bisher habt ihr dabei die Wahl, einen der folgenden fünf Charaktere zu spielen:

Luke Skywalker

Yoda

Han Solo

Rey

Finn (DLC)

Alle Schurken

Vielleicht wollt ihr aber auch lieber mit einem roten Lichtschwert Pirouetten auf dem Schlachtfeld drehen. Dann solltet ihr einen Blick auf die bisherige Liste der Bösewichte werfen:

Darth Vader

Darth Maul

Boba Fett

Kylo Ren

Captain Phasma (DLC)

Orientiert sich Star Wars: Battlefront 2 am Vorgänger, wird sich die Liste noch erweiteren und spätestens mit den DLCs werden noch Helden und Schurken ergänzt, die ihr vielleicht bis dato vermissten solltet.