Habt ihr extrem Lust auf Star Wars Battlefront 2 und könnt es kaum mehr erwarten, bis der Shooter im November an den Start geht? Dann könntet ihr nun ein bisschen Glück gebrauchen. Denn aktuell verschickt DICE Einladungen zum Alpha-Test von Star Wars Battlefront 2.

Wer zu den Glücklichen gehört, die eine Alpha-Einladung zu Star Wars Battlefront 2 bekommen haben, lässt sich ganz einfach herausfinden. Schaut dafür einfach in das E-Mail-Postfach, dessen Adresse ihr für euren Origin-Account genutzt habt. Wenn sich dort eine Mail findet, kann es auch schon losgehen. Denn die Alpha von Battlefront 2 startet bereits jetzt. Wie lang sie laufen wird, ist nicht genau bekannt. Laut vielen Usern auf Reddit haben vor allem diejenigen Einladungen bekommen, die bereits beim ersten Battlefront an der Alpha teilgenommen haben.



Warten auf Battlefront 2

Wer keine Mail in seinem Postfach finden kann, muss sich noch ein wenig länger gedulden. Eine Beta zu Star Wars Battlefront 2 soll im Herbst stattfinden. Jeder, der den Shooter vorbestellt, kann die offene Testphase sogar noch ein wenig früher beginnen. Das fertige Spiel soll dann am 17. November 2017 für Xbox One, PS4 und den PC erscheinen.

