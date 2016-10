16 0

Star Wars Battlefront bekommt eine Ultimate Edition. Diese ist nun auch als Disk-Variante auf der amerikanischen Amazon-Seite aufgetaucht und hat auch schon ein Release-Datum in nicht allzu ferner Zukunft. Neben allen DLCs bekommen Käufer auch einige Ingame-Boni für Star Wars Battlefront.

Die Ultimate Edition für den PC ist schon über Origin digital erhältlich. Wer sich aber das Ganze als schicke Disk-Version für Konsolen holen will oder sich den langen Download sparen möchte, bekommt jetzt die Chance in Star Wars Battlefront einzusteigen. Amazon listet die Ultimate Edition des Shooters für den 18. November 2016 für Xbox One und PS4. Die PC-Variante wird wohl weiterhin nur über Origin vertrieben. Aktuell steht noch nicht fest, ob diese Edition von Star Wars Battlefront in Deutschland erscheint. Wir gehen aber stark davon aus.

Alle Inhalte der Ultimate Edition von Star Wars Battlefront

Das Hauptspiel Star Wars Battlefront inklusive Zugang zu allen DLCs (Death Star, Bespin und Outer Rim sowie der kommende Rogue One: Sarif-DLC)

Zwei Wochen Vorabzugang zu neuen Inhalten

Sofortiger Zugriff auf den DL-44-Blaster von Han Solo

Ionengranate (Zugang)

Ionentorpedo (Zugang)

Ionenschock (exklusives Emote)

Sieg (exklusives Emote)

"Schieß zuerst"-Emote

