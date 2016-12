16 0

Habt ihr die Feiertage noch Zeit zum Zocken? Wenn ja, dann habt ihr mit Star Wars Battlefront fast schon die perfekte Gelegenheit. Denn am kommenden Wochenende steht der DLC zum Todesstern allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Und wer Star Wars Battlefront noch nicht besitzt, bekommt mit EA- und Origin-Access die Chance.

Vom 23. bis 25. Dezember 2016 ist der Todesstern-DLC für Star Wars Battlefront kostenlos spielbar. Darin erlebt ihr eine spezielle Schlacht, die sich in mehrere Phasen aufteilt. So kämpft ihr im Weltall, rückt dann in den Todesstern vor, klaut die wichtigen Daten und erledigt die gigantische Waffe anschließend. Zudem gibt's obendrauf noch weitere Karten, Waffen und Fahrzeuge für Star Wars Battlefront.

Star Wars Battlefront mit Abo

Wer Star Wars Battlefront noch nicht besitzt, aber trotzdem den DLC spielen will, kann sich günstig mit EA- und Origin-Access einkaufen. Denn der Shooter ist im Abo-Dienst enthalten. Dann bezahlt ihr einfach 3,99 Euro pro Monat und könnt spielen, so lange ihr wollt. Leider sind die anderen DLCs, wie Rogue One: Sarif und die davor erschienenen Zusatzinhalte, nicht mit enthalten.



