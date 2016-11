16 0

Im Dezember geht der neue Star-Wars-Film "Rogue One" an den Start. Passend dazu gibt es in Star Wars Battlefront einen DLC, der auf die Inhalte des Filmes eingeht. Nun hat Electronic Arts bekanntgegeben, dass der Zusatzinhalt ebenfalls im Dezember im Spiel landen wird. Noch vor dem Kinostart ist es soweit.

Denn der Rogue-One-DLC zu Star Wars Battlefront erscheint bereits am 6. Dezember. Ganze neun Tage vor dem Start des gleichnamigen Kinofilms über den Todesstern und eine Rebellengruppe. Der DLC wird vier neue Karten und zwei Helden mit sich bringen. Zudem wird es einen neuen, mehrstufigen Spielmodus geben, der Raumschlachten und Infanteriegefechte miteinander verknüpft. Solche mehrteiligen Schlachten gibt es auch schon bei Battlefield 1.

Mit VR ins Star-Wars-Abenteuer

Natürlich wird der Zusatzinhalt von Star Wars Battlefront noch nichts zum kommenden Film verraten. Freunde des Franchises können also unbekümmert zugreifen. Wie viel dieser kosten wird, steht allerdings noch nicht fest. Neben dem DLC wird es noch eine VR-Mission geben, die für alle PS4-Spieler von Star Wars Battlefront kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Darin sitzt ihr in einem X-Wing.



Star Wars Battlefront - Die Historie der Star-Wars-Games - Möge das Spiel mit euch sein! Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (41 Bilder)

Aktuellstes Video zu Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront - Bespin: Trailer und neue Inhalte 11 weitere Videos

Star Wars Battlefront ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.