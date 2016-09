16 0

In einem neuen Trailer haben die Entwickler bei DICE neue Szenen zum Todesstern-DLC veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den nächsten Zusatzinhalt für Star Wars Battlefront. Das Video findet ihr wie gewohnt am Ende der News.

Die Schlacht um den Todesstern soll in drei verschiedene Kämpfe aufgeteilt werden. Zunächst werdet ihr mit den Rebellen die Verteidigungsanlagen des Sternenkreuzers angreifen und so das Imperium schwächen. Danach geht es direkt in den Todesstern, wo ihr bestimmte Daten herunterladen müsst. Zu guter Letzt geht es dann wieder in den Weltraum. Dann müsst ihr nämlich in bester Luke Skywalker-Manier dem Todesstern ein Ende bereiten.

Endlich ein Release-Datum zum DLC

Mit dem neuen Gameplay-Trailer haben die Entwickler auch gleich den Release-Termin zum Todesstern-DLC preisgegeben. Dieser wird am 20. September 2016, also schon in der kommenden Woche, für Season Pass-Besitzer veröffentlicht. Der Rest muss sich zwei Wochen gedulden, bis der Todesstern auch für sie freigegeben wird. Wie immer erhalten Season Pass-Besitzer zudem das Ganze ohne weitere Kosten, während alle anderen noch einmal zur Kasse gebeten werden. Zudem müssen.



