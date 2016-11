16 0

Auf einem Investorentreffen sprach EA-CFO Blake Jorgensen über die Arbeit an Star Wars Battlefront 2 und wies darauf hin, dass es die nächsten Jahre kein neues Battlefield geben werde.

Der Termin für das nächste Star Wars Battlefront steht bereits fest: Herbst 2017. Das hat auch seinen Grund, denn wie schon beim ersten Battlefront will Electronic Arts vom dann bevorstehenden Kinostart von Star Wars: Episode VIII profitieren. Nicht mehr viel Zeit für DICE also, um all die Versprechen einzulösen, die man bis jetzt versprochen hat. Tiefgründiger soll Star Wars Battlefront 2 werden und den Fans viel bieten.

Star Wars Battlefront 2 mit Inhalt aus der neuen Trilogie

Hat sich das "erste" Battlefront noch ganz auf die alte erste Trilogie besonnen, wird Battlefront 2 auch Elemente aus der neuen Trilogie beinhalten. Das versprach Chief Financial Officer Blake Jorgensen auf einem Investoren-Briefing.

"Wenn es überhaupt Kritik gab, dann, dass sie mehr wollten", so Jorgensen. "Wir nehmen uns diese Kritik bei der Entwicklung des nächsten Titels zu Herzen und versuchen, viele der Punkte anzugehen."

Das Ergebnis, so Jorgensen, werde ein viel größeres, aufregenderes Battlefront sein. Und was die Battlefield-Reihe angeht, da hat Jorgensen schlechte Nachrichten für Fans: "Wir werden die nächsten Jahre kein neues Battlefield haben." Also offenbar kein Wechsel Battlefield / Battelfront / Battlefield.

