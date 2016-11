26 0

Star Citizen hat einige neue Clips veröffentlicht, die sich rund um die Vorstellung der einzelnen Raumschiffklassen dreht. Und für diesen Zweck gibt es aktuell die perfekte Vorlage. Denn die neue Amazon-Serie "The Grand Tour" ist vor wenigen Tagen gestartet und tritt in die Fußstapfen von "Top Gear".

Dementsprechend bekommt ihr in dem Clip zu Star Citizen am Ende unserer News reichlich Infos in kompakter Form und den typischen Humor der Vorlage. Die neue Serie mit dem Gespann aus James May, Richard Hammond und Jeremy Clarkson entstand, nachdem Clarkson von "Top Gear" gefeuert wurde. Seine Kollegen sind mit ihm gegangen und haben bei Amazon einen neuen Unterschlupf gefunden.

Verschiebungen von Star Citizen

Wo sich Star Citizen aktuell befindet, ist schwer einzuschätzen. Erst vor kurzem haben die Entwickler bestätigt, dass die Kampagne namens "Squadron 42" nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Stattdessen soll sie 2017 veröffentlicht werden. Allerdings befindet sie sich angeblich noch in einer extrem frühen Phase. Ob das neue Ziel also eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.



