South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Fundorte aller Katzen von Big Gay Al

Not ist am Mann, denn Big Gay Al hat all seine Kätzchen verloren. Zum Glück ist euer Superheld aus South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zur Stelle und hilft ihm, aus seiner Depression zu kommen. Damit ihr nicht planlos durch South Park rennt, zeigen wir euch, die Fundorte aller Katzen sind. Schnappt euch die Katzenminze und los geht’s!

Als Superheld kann man sich seine Aufgaben nicht aussuchen und wenn ihr plötzlich bei Big Gay Al im Wohnzimmer steht und er vor lauter Sorge um seine kleinen Katzen keine Lust mehr auf Nichts hat, solltet ihr euch als echter Held dazu berufen fühlen, ihm zu helfen. Zwar könnt ihr für diese gute Tat keinen Erfolg absahnen, aber darum geht es einem echten Superhelden ja auch nicht.

Fundorte aller Katzen von Big Gay Al

Big Gay Al findet ihr zusammen mit seinem Lebensgefährten Mr. Slave im Wohnzimmer seines Hauses, das sich im Nordosten eures Wohnhauses befindet. Geht einfach bis zum Spielplatz durch, dann findet ihr seinen Wohnort. Beachtet, dass ihr die Quest erst beginnen könnt, wenn ihr den Skill Zeitfurz-Pause erlernt habt. Ansonsten entwischen euch die Katzen nämlich. Spitzt eure Superhelden-Ohren, denn befindet sich ein Kätzchen in der Nähe, miaut es auch und verrät seinen Standort. Schaut in unserem Video, um alle genauen Fundorte herauszufinden:



In der folgenden Tabelle findet ihr die aufgeschlüsselten Time-Codes sowie alle Katzen-Namen und ihrer Fundorte. Insgesamt müsst ihr sechs Katzen finden und wohlbehalten zu Big Gay Al bringen. Als Belohnung winkt dann das Katzen-Kostüm sowie das Schneekatzen-Kostüm: