South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Alle Yaoi-Bilder und ihre Fundorte

In einer aktiven Fan-Gemeinde kommt man kaum drumherum: Yaoi-Bilder beliebter Charaktere. Auch in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gibt es kreative Ergüsse, die es zu besorgen gilt. Wir zeigen euch, wo ihr die Yaoi-Bilder finden könnt und wie künstlerisch hochwertig sie wirklich sind.

Einige Yaoi-Bilder sind gut versteckt. Wir zeigen euch, wie ihr den Weg in den Mitarbeiterraum von Tweek Bros Coffee findet:



South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - So findet ihr das Yaoi-Bild "Seelenknuddeln" 10 weitere Videos

Sicherlich. Ihr sammelt die Bilder alle nur, um den Erfolg Freund der Jungenliebe freizuschalten. Wie die Fan-Gemälde von einer unerfüllten Liebe zwischen Tweek und Craig aussehen, interessiert auch wirklich niemanden. Falls aber doch, scrollt durch unsere Bilderstrecke, um die Yaoi-Bilder zu beurteilen und zu überprüfen, welches in eurer Sammlung noch fehlt. Keine Sorge. Alles ganz jugendfrei und inklusive heldenhafter Belohnung.



Alle Yaoi-Bilder im Überblick Bilderstrecke starten (41 Bilder)

Fundorte aller Yaoi-Bilder

Ein versteckter Fan des japanischen Manga-Genres scheint Craigs Vater, Thomas Tucker, zu sein, der leidenschaftlich Yaoi-Kunstwerke sammelt. Vor allem die Bilder von Craig und Tweek scheinen es ihm angetan zu haben, denn sobald ihr das erste Bild findet, kontaktiert euch Thomas und bittet euch, alle 40 Kunstwerke in einer Schnitzeljagd zu finden. Ebenso wie die Kätzchen von Big Gay Al und Mr. Adams' Headshots, sind die Yaoi-Kunstwerke in ganz South Park versteckt. Wir verraten euch, wo ihr suchen müsst, wie ihr an die romantischen Bildchen kommt und welche Belohnung auf euch wartet: