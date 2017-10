South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Alle Fundorte für die Kopfaufnahmen

Nicht alle Superhelden-Missionen sind heldenhaft. Manchmal müsst ihr auch nur einem aufstrebenden Stand-Up-Comedian helfen, Berühmtheit zu erlangen. So zum Beispiel bei South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Mr. Adams wird euch schon am ersten Tag um diese Schnitzeljagd bitten und wir zeigen euch, wo ihr die Kopfaufnahmen anbringen müsst, damit er endlich durchstarten kann.

Die Fähigkeit "Furzkour" braucht ihr für mehrere Missionen. Zum Beispiel auch für die folgende Trophäe:



In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erwarten euch einige Schnitzeljagden. Manche sind aufwendiger, zum Beispiel die Suche nach Yaoi-Bildern oder Big Gay Als Kätzchen, andere sind schnell gemacht, wenn ihr wisst wie. Für die Kopfaufnahmen begebt ihr euch einfach zur Polizei-Station, genauer dem Soft-Room und sprecht mit dem bärtigen Mr. Adams, nachdem er euch angerufen hat oder wenn ihr sein zerknülltes Bild in der Seitengasse gefunden habt. Er wird euch acht Kopfaufnahmen in die Hand drücken, die ihr in der Stadt verteilen sollt, um seiner Karriere auf die Sprünge zu helfen. Da die Anschlagwände und Bulletin Boards nicht gekennzeichnet sind, helfen wir euch damit, die entsprechenden Orte zu finden.

Fundorte für alle Kopfaufnahmen

Zwar ist die Schnitzeljagd schon am ersten Tag verfügbar, abschließen könnt ihr sie jedoch erst einige Tage später, da ihr erst einmal bestimmte Fähigkeiten freischalten müsst, um etwaige Gebiete zu betreten. Wollt ihr die Quest also in einem Rutsch durchführen, wartet bis zum dritten oder vierten Tag. Was ihr genau tun müsst, um die Kopfaufnahmen zu platzieren, erfahrt ihr in der Bilderstrecke mit allen Fundorten. Außerdem zeigen wir euch eure grandiose Belohnung:



Habt ihr alle Kopfaufnahmen aufgehängt - ihr erkennt die Fundorte auch an teils schon vorhandenen Bildern von Mr. Adams, die jedoch zerrissen wurden - könnt ihr zu dem Möchtegern-Comedian zurückkehren und eure Belohnung abholen. In der folgenden Tabelle findet ihr kurzum alle Kopfaufnahmen und wo ihr sie platzieren müsst. Klickt auf die Links, wenn ihr zu einem bestimmten Fundort wollt:



Kopfaufnahme #1 Polizei-Station: Eingangsbereich #2 Jimbos Guns: Pinnwand #3 Rathaus: Anschlagwand #4 Gemeindezentrum: Pinnwand #5 Tweek Bros Coffee: Theke #6 Peppermint Hippo: Eingangsbereich #7 Schule: Erster Stock #8 Starks Teich: Anschlagwand

Damit habt ihr eine weitere von vielen Schnitzeljagden in South Park abgeschlossen und seid dem Ziel ein kleines Stück nähergekommen. Aber ein wahrer Held ruht sich niemals auf seinen Lorbeeren aus!