South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Alle Follower mit Selfie-Orten

Auch wenn die echte Identität eines Superhelden unbekannt bleiben sollte - als Held in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist man ein Star und die Bewohner der Stadt wollen Selfies mit euch. Wenn ihr Glück habt, werden sie eure Follower. Wir verraten euch alle Selfie-Locations und was ihr tun müsst, damit eure Follower-Liste wächst.

Für ein Selfie mit Big Gay Al müsst ihr all seine Kätzchen finden:



Die coolen Kids nutzen heutzutage Coonstagram. Und weil ihr eines der extra-coolen Kids seid, wollt ihr natürlich auch enorm viele Follower auf der Selfie-Plattform sammeln. Wie ihr das in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe schafft, wo sich alle potentiellen Follower aufhalten und was ihr für sie tun müsst, damit sie sich zu einem Foto mit euch hinreißen lassen, haben wir für euch zusammengefasst.

Alle Selfies und eure Follower

Überall in South Park könnt ihr Zivilisten ansprechen und viele um ein Selfie bitten. Einige kommen diesem Wunsch prompt nach, wiederum andere lehnen ab. Will ein potentieller Selfie-Kollege kein Foto mit euch machen, kann es vielerlei Gründe geben: Vielleicht seid ihr noch nicht berühmt genug und zählt noch zu wenige Follower auf Coonstagram. Follower sind zudem wichtig, um den Erfolg #zurückverfolgt. Möglicherweise müsst ihr aber auch erst eine Quest für die Person beenden, ehe ihr gemeinsam in die Handy-Kamera grinst. In der untenstehenden Tabelle findet ihr alle Selfie-Personen und ihre dazugehörigen Voraussetzungen, falls es welche gibt:



Follower Ort Vorraussetzungen für ein Selfie Andre Vor Cartmans Haus Habt mindestens 5 Follower Ashley und Annie Nelson Schule Sprecht sie beide an Bebe Bebes Haus Erstellt für sie ein Kostüm-Set Benny In der Bank Habt einen hohen Score beim Economic-Mini-Spiel Big Gay Al Big Gay Als Haus Beendet die Kätzchen-Quest Bill Raisins Seid ein Blaster Blaze Peppermint Hippo Sprecht sie an Bürgermeister McDaniels Bürgermeister-Büro Geht in ihr Büro, nachdem sie euch per Coonstagram kontaktiert hat Butters Butters Haus Infiltriert die Superhelden mit Professor Chaos und sprecht ihn danach an Butters Dad Butters Haus Habt mindestens 10 Follower Butters Mom Butters Haus Habt mindestens 9 Follower Clarence South Park Altenheim Sprecht sie an Classi Jimmys Haus Beendet ihre Quest Clyde, Call Girl, Scott Malkinson und Craig Hauptquartier Fragt sie nach dem Verhör des Coon Cristal Cartmans Haus Beendet Big Beatdown Crystal, Danice und Rhonda Peppermint Hippo Sprecht sie an Darryl Weathers Peppermint Hippo Sprecht ihn an David D-Mobile Kauft einen Vertrag bei ihm Detective Murphy Polizei-Station Beendet die erste Polizei-Quest Dj Hippo Peppermint Hippo Sprecht ihn an Dogpoo Spielplatz Sprecht ihn an Dougie Butters Haus Seid mit Professor Chaos befreundet und schaut in der Garage Esther und Jennifer Vor Kevin Stoleys Haus Sprecht sie an Filmore Spielplatz Ihr müsst erst ein Selfie mit Ike haben Goth-Kinder Henriettas Haus Beendet ihre Quest Grandpa Marsh Stans Haus Kauft für ihn ein Kondom bei Unplanned Parenthood Human Kite Sein Garten Habt die Furzkour-Kraft freigeschaltet Ike Kyles Haus Sprecht ihn an James, Percey und Jessy Am Ende des Spiels Am Ende des Spiels, ihr könnt sie nicht verpassen Janson Büro des Bürgermeisters Ihr müsst vorher ein Selfie mit dem Bürgermeister haben Jesus Bei der Kirche Beendet die "Touch the Sky"-Quest Jimbo Jimbos Guns Beendet seine Quest Jimmys Dad Jimmys Haus Findet jeden Schnellreisepunkt im Spiel Johnny Vor Butters Haus Habt mindestens 4 Follower Johnson Büro des Bürgermeisters Ihr müsst vorher ein Selfie mit dem Bürgermeister haben Kenny Hauptquartier Beendet die erste Mission Kennys Dad Kennys Haus Sprecht ihn an Kennys Mom Kennys Haus Sprecht sie an Kennys Schwester Kennys Haus Bringt ihr die Puppe aus der Polizei-Station Kevin Stoley Vor eurem Haus Habt mindestens 3 Follower Kyle Kyles Haus Besiegt Human Kite 2 in der Story-Mission Kyles Dad Auf dem Dach in der Nähe von Kennys Haus Beendet siene Quest Kyles Mom Sloppy 2nds Sprecht sie am letzten Tag an Kyle Schwartz Kyles Haus Habt die Furzkour-Kraft freigeschaltet Lexus Raisins Kauft einen Pass Mercedes Raisins Kauft einen Pass Morgan Freeman Freeman's Taco Beendet die Taco-Quast Moses Im Kampf Benutzt die Moses-Beschwörung und sprecht ihn an Mr. Adams Polizei-Station Beendet den Kopfschuss-Job Mr. Adler Schule Sprecht ihn an Mr. Donovan Skeeters Bar Beendet Vigilante Marketing Mr. Jenkins South Park Altenheim Sprecht ihn an Mr. Mackey Schule Nach der ersten Nacht-Mission Mr. Mephesto Genetik-Labor Beendet das Spiel Mr. Slave Big Gay Als Haus Sprecht ihn an Mr. Tweek Tweek Bros Coffee Shop Kauft einen Gegenstand bei ihm Mr. und Mrs. Biggle Henriettas Haus Sprecht sie nach dem 3. Tag an Mrs. Hankey Stans Haus Zerstört die Wand vor dem Badezimmer im Obergeschoss, um bei einem Rohr ein Überlaufen der Toilette hervorzurufen Mrs. Stevens D-Mobile Tragt zwei Arten von Farbe im Gesicht Mrs. Testaburger Main Street Offices Sprecht mit Wendys Mom Mrs. Tucker In der Bank Beendet die Therapie-Kriege Mrs. Tweek Tweek Bros Coffee Shop Beendet die Therapie-Kriege Nate Raisins Seid ein Elementarist Ned Jimbos Guns Sprecht ihn an Nichole Nicholes Haus Sprecht sie an Officer Barbrady City Wok Beendet die erste Polizei-Quest Officer Mike Polizei-Station Beendet die erste Polizei-Quest PC Principal Crunchys Micro Brewery Sprecht ihn nach dem 4. Tag an Peter Mullen Vor Jimmys Haus Besiegt seinen Bully Pfarrer Maxi Kirche Besiegt die Priester in der Kirche Porche, Louis, Jason, Brimmy, Francis, Petey und Foose Raisins Am Ende des Spiels, wenn ihr alle Kräfte-Sets habt. Für jeden Charakter müsst ihr jeweils eine andere Kraft ausrüsten Postmann Vor eurem Haus Geht zum Briefkasten Red Nicholes Haus Sprecht ihn an Roman Bushaltestelle Nach der Mosquito-Mission ansprechbar Sarah Bushaltestelle Nach der Mosquito-Mission ansprechbar SeaMan und GayFish Vor Crunchys Micro Brewery Beendet ihre Quest Sergeant Yates Polizei-Station Beendet alle Polizei-Quests Shawna Cartmans Haus Beendet Big Beatdown Shelly Stans Haus Seid mindestens ein Stufe 7-Influencer Simon Auf dem Dach von Skeeters Bar Habt die Furzkour-Kraft freigeschaltet Skeeter Skeeters Bar Sprecht ihn an Stan Überall, wo ihr Toolshed begegnet Habt die Fähigkeit, Lava zu beseitigen freigeschaltet Stans Dad Stans Haus Sprecht ihn an Stans Mom Toms Rhinoplasty Sprecht Sharon hinter der Theke an Steve Peppermint Hippo Kauft seine CD Timmy Timmys Haus Sprecht ihn an, nachdem seine Pläne durchkreuzt wurden Todd MFC Sprecht ihn nach dem 3. Tag an Token Hauptquartier Beendet die erste Mission Tokens Dad Skeeters Bar Befreit ihn aus dem Gefängnis Tokens Mom Skeeters Bar Befreit sie aus dem Gefängnis Towelie MFC Sprecht ihn nach dem 3. Tag an Tricia Craigs Haus Sammelt jedes Yaoi-Kunstwerk Tweek Hauptquartier Beendet die erste Mission Wendy Wendys Haus Sprecht sie an Wendys Dad und Barkeeper Crunchys Micro Brewery Sprecht sie an

