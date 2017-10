South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Alle Erfolge und Trophäen im Überblick

Ein neues Abenteuer bringt euch in die unscheinbare Stadt im mittleren Westen der USA. In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe schwingt ihr euch als Neuling mit Superhelden-Cape durch die Nacht und jagt Erfolgen und Trophäen hinterher, während ihr ganz nebenher die Welt rettet. Was ihr für die vollen 100 Prozent machen müsst, verraten wir euch.

Egal, ob ihr alle Yaoi-Kunstwerke einsammelt, das Spiel auf höchster Schwierigkeit abschließt oder euch Morgan Freeman vorknöpft und ihn vermöbelt - wie zu erwarten, gibt es einige Erfolge bei South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, die euch zum Schmunzeln bringen werden. Was genau ihr für die Achievements machen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Alle Erfolge und Freischaltebedingungen

Macht euch für 36 Trophäen bzw. 35 Erfolge bereit und seid vor Spoilern gewarnt, denn die Titel der Errungenschaften verraten zum Teil einiges, was euch im neuen Abenteuer von South Park erwartet. Geheime Erfolge gibt es keine mehr. Dafür könnt ihr Hand an eine Platin-, vier Gold-, zwölf Silber- und 19 Bronzetrophäen legen und insgesamt einen Gamerscore von 1.000 erreichen. Aber eigentlich geht es hier ja auch um den Spaß und ein unterschwelliges Kichern, wenn Furzen einem einen Erfolg einheimst.



Erfolg Freischaltebedingung Trophäe Gamerscore Mächtiger, als du denkst Schaltet alle Trophäen frei Platin - Freund der Jungenliebe Findet alle Yaoi-Kunstwerke Gold 90 Tiefsitzende Macht Rüstet euch mit Artefakten aus und erreicht Macht 600 Gold 90 Charakterbogen-Elite Erreicht den höchsten Rang bei 5 Titeln im Charakterbogen Gold 90 Das Token-Erlebnis Erstellt einen schwarzen Charakter und schließt das Spiel auf Stufe "Superhirn" ab Gold 85 Voll aufgebläht Schaltet alle Kampf-Zeitfürze frei Silber 30 Was sagen wir zum Tod? Ein Verbündeter von euch überlebt einen Kampf, bei dem er zweimal seine maximale Gesundheit an Schaden nimmt Silber 30 Schrottschrauber Benutzt 10 verschiedene Rezepte Silber 30 Fürze: Stärker als Sprossen Besiegt Morgan Freemann, nachdem ihr euch mit ihm angelegt habt Silber 30 #zurückverfolgt Folge 10 deiner Follower aus South Park zurück Silber 30 Der letzte Überlebende... Gewinnt einen Kampf, während 3 eurer Verbündeten kampfunfähig sind Silber 30 Cosplayneugierig Tragt gleichzeitig 3 Teile von unterschiedlichen Kostümen Silber 30 Glitch des Todes Killt einen Gegner durch einen Statuseffekt am Ende eines Zeitfurz-Glitchs Silber 30 Durch den Darm der Zeit Überlebt die Fürze aus Zukunft und Vergangenheit Silber 30 Großer Rückstoß Stoßt einen Gegner in einen anderen Gegner und tötet ihn dadurch Silber 30 Meister der Manipulation Bezaubert oder verwirrt einen Gegner und lasst ihn einen anderen Gegner ausschalten Silber 30 Wir sind doch Freunde, oder? Schaltet alle Beschwörungen frei Silber 30 Stubenrein Benutzt eine Toilette und erreicht die höchste Meisterschaftsstufe Bronze 15 Kacken ist meine Stärke Benutzt alle Toiletten und erreicht bei jeder die höchste Meisterschaftsstufe Bronze 15 Das Ende des Rassismus Beendet den Rassismus in South Park Bronze 15 Orgie der Macht Benutzt alle Ultimativkräfte von allen Verbündeten, bis auf die des Coon Bronze 15 Halt, Stopp, jetzt bin ich dran! Schaltet alle Gegner auf einmal mit einer Zeitfurz-Pause aus und gewinnt den Kampf Bronze 15 Fashionista Findet 10 Küstumteile Bronze 15 Klassenkampf Rüstet Kräfte von 2 verschiedenen Klassen aus Bronze 15 Meisterklasse Rüstet Kräfte von 4 verschiedenen Klassen aus Bronze 15 Feindliche Umgebung Erbeutet 100 Biogefahr-Gegenstände Bronze 15 Pasta der Propheten Stellt für Moses ein Makkaronibild her Bronze 15 Konzernwolf Erreicht im Charakterbogen die höchste ökonomische Stufe Bronze 15 Göttlicher Wind Erreicht die Dächer der Lofts von SoDoSoPa durch Furzkour und verlasst sie wieder Bronze 15 Titelite Erreicht in einem Charakterbogen den höchsten Rang eines Titels Bronze 15 Kontrolliertes Chaos Durchkreuzt die Pläne von Professor Chaos Bronze 15 Du schuldest mir noch was... Führt eine Beschwörung durch Bronze 15 Invasive Tumorentfernung Besiegt den mutierten Cousin Kyle Bronze 15 Epischer Handwerker Stellt ein Artefakt her, dass einen Machtwert von 75 oder mehr hat Bronze 15 Diabetes-Retter Beschützt ein hilfloses Kind vor einem betrunkenen Verrückten Bronze 15 An den Haaren herausgezogen Sammelt alle Gegenstände im Obdachlosenheim von SoDoSoPa ein Bronze 15

Wollt ihr also die Platin-Trophäe erreichen, müsst ihr das Spiel mindestens zweimal durchspielen, da ihr zum einen einen schwarzen Charakter erstellen müsst, ihr Morgan Freeman aber nur bekämpfen könnt, wenn ihr einen Weißen spielt.