Das Entwicklerstudio United Front Games wird laut Insider-Informationen geschlossen. Das Team war vor allem durch die Arbeit an dem Open-World-Spiel Sleeping Dogs bekannt und hat in den letzten Jahren für Sony an ModNation Racers und LittleBigPlanet Karting veröffentlicht. Doch nun scheint die Reise ihr Ende gefunden zu haben.

Grund für die Schließung von United Front Games sollen finanzielle Probleme sein. Vor wenigen Wochen haben die Entwickler das Spiel "Smash + Grab" über Steam Greenlight veröffentlicht. An den vergangenen Wochenenden war das Spiel für 17 Dollar im Angebot, was wohl ein letzter Versuch war, Spieler darauf aufmerksam zu machen und so die weitere Entwicklung zu finanzieren. Mittlerweile ist die Steam-Seite des Spiels nicht mehr zu erreichen.

Keine Aussage von United Front Games

Zusätzlich zu dem Verschwinden des Spiels auf Steam berichten mehrere Insider auf NeoGAF, dass sie aus verlässlichen Quellen von der Schließung gehört haben. Das Studio hat indes noch keine offizielle Bekanntmachung veranlasst. Das letzte große Projekt der Entwickler war eine Online-Only-Version von Sleeping Dogs, die aber Anfang des Jahres eingestampft wurde. Wir halten euch auf dem Laufenden sobald es Neuigkeiten zu United Front Games gibt.



