Könnt ihr Silence vor dem Untergang bewahren? Endlich ist die Fortsetzung des märchenhaften Deadalic-Spiels „The Whispered World“ erschienen. Der 2. Teil des Adventures entführt euch in eine zauberhafte Welt, voller Wunder, Gefahren und tiefen Gefühlen. Während ihr in der Welt zwischen Leben und Tod für Liebe und Gerechtigkeit kämpft, könnt ihr in Silence auch einige Erfolge und Trophäen freischalten. Um welche Achievements es sich hier handelt und was ihr tun müsst, um alle Errungenschaften zu bekommen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Während „The Whispered World“ damals noch vollkommen handgezeichnet und lediglich für den PC erhältlich war, so überzeugt „Silence“ - The Whispered World 2 mit einer höchst aufwendig gestalteten 3D-Grafik und malerischen Hintergründen in 2D. Diesmal können sich auch Konsolenspieler auf der PS4 und der Xbox One in das spannende Abenteuer stürzen. Silence ist zudem auch auf dem MAC spielbar. So könnt ihr die Geschwister Noah und Renie auf ihrer gefährlichen Reise begleiten und gemeinsam mit ihnen die Geheimnisse von dem mysteriös-phantastischen Ort namens Silence entdecken.

Silence - Erfolge und Trophäen für das märchenhafte Abenteuer Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/3 Bild 16/18 1/18 Silence ist eine magische Welt, doch hier lauern Gefahren. Könnt ihr sie bekämpfen und dabei auch noch Erfolge und Trophäen ergattern? mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Silence – Erfolge und Trophäen freischalten

Insgesamt könnt ihr bei Silence 46 Erfolge freischalten und 47 Trophäen sammeln. Dafür müsst ihr das Spiel möglicherweise auch mehrmals durchspielen, denn es erwarten euch einige Herausforderungen. Vor allem gilt es, die ein oder andere wichtige Entscheidung zu treffen. Werdet ihr in Silence bleiben und schreitet ihr durch den Spiegel hindurch?

Manchmal müsst ihr aber auch gemein sein und alles und jeden mit eurem Stiefel treten, um eine Trophäe zu ergattern. Haltet für „Meisterartist“ das Gleichgewicht und balanciert über einen Baumstamm, ohne zu stürzen.

Lustig ist aber auch der Erfolg „Ein Spiel voller Bugs“, in dem ihr dazu „aufgerufen“ werdet, alle Bugs im Spiel zu finden. Darüber hinaus müsst ihr Mut beweisen, indem ihr dem Weltwurm einen Zahn zieht. Um wirklich alle Achievements zu bekommen, müsst ihr es zudem schaffen, das Spiel durchzuspielen, ohne zu sterben.

Überdies gibt es noch so einige witzige Achievements, wie etwa „Fäkalhumor“, bei der ihr einen Pilz 10 mal pupsen lassen und mit der Raupe Spot für „Lollipop“ überall herumlecken müsst.

Folgendermaßen sieht die Trophäen-Verteilung auf der PS4 aus:

30 Bronze-Trophäen

14 Silber-Trophäen

2 Gold-Trohäen

1 Platin Trophäe

Silence – Alle Trophäen, Erfolge und die Freischaltbedingungen in der Übersicht

Die Erfolge, die ihr in Silence freischalten könnt, sind sehr vielfältig. Wir haben hier für euch alle Achievements in der Tabelle aufgelistet. Ihr findet ebenfalls den Gamerscore und einen Hinweis zu der jeweiligen Freischaltbedingung.