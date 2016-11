0 0

Civilization 6 ist seit kurzem erhältlich und die Entwickler feiern nun einen wichtigen Meilenstein. Sie haben mit ihrem Strategiespiel die Marke von einer Million Spielern geknackt. In den Steam Charts kann sich Civ 6 sogar seit einiger Zeit in den Top 10 der aktiven Spieler halten.

Zum Zeitpunkt dieser News spielen etwa 30.000 Menschen Civilization 6. Insgesamt 83.000 Spieler haben sich zur Spitzenzeit zusammengefunden. Damit ist das Strategiespiel auf Platz 4 der Charts und lässt sogar Titel wie Call of Duty: Infinite Warfare hinter sich. Zudem hat sich das Spiel offenbar nun mehr als eine Millionen Mal verkauft, wie die Entwickler in ihrem Twitter-Beitrag zeigen. Sie feiern die Spielermarke und danken den Fans von Civ 6 für diesen Erfolg.

Ein guter Start für Civilization 6

Die Zahlen mögen auf den ersten Blick nicht gerade gigantisch aussehen. Doch bei Civilization 6 muss man durchaus bedenken, dass es sich um ein PC- und Mac-only-Spiel handelt. Die Verkaufszahlen stammen also nur von diesem beiden Versionen, wobei die PC-Version deutlich vorne liegen dürfte. Zudem schlägt Civilization 6 in die Strategiespielkerbe, die heutzutage leider viel zu unterbesetzt und unbeachtet ist. Schön also, dass Civilization 6 die Flagge in diesem Genre weiter hoch halten kann.



