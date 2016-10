Civilization 6 - Startet nicht: Probleme finden und Fehler beheben

Sid Meier’s Civilization 6 ist raus und startet nicht. Welch' ein Ärger: Denn bevor ihr bei dem klassischen Strategie-Spiel mit Geschick, Kampftaktik und diplomatischem Eingreifen die Welt erobern könnt, müsst ihr erst einmal die geeignete Strategie entwickeln, um den Fehlern und Problemen des Games den Garaus zu machen. Damit ihr nicht verzweifelt, findet ihr in diesem Artikel einige Lösungen zu den hiesigen Startet-nicht-Problemen und Bugs von Civ 6.

Bei Civilization handelt es sich um eine Reihe von Globalstrategie-Spielen für den PC. Bereits 1991 erschien der erste Teil und bis heute hat der Klassiker seinen Zauber nicht verloren. Civilization 6 kann mit Neuerungen glänzen, die das Gameplay angenehmer machen. Trotzdem ist auch so eine schon so lange existierende Spielereihe nicht vor Fehlern und Problemen gefeit. Doch auch ganz andere große AAA-Titel können uns mit ihren Bugs in den Wahnsinn treiben. Wir hoffen, dass euch unsere Lösungen und Ideen helfen können, die Fehler auszumerzen.

Civilization 6 startet nicht: Abstürze während oder Hängenbleiben beim Start des Spiels

Beim Starten von Civilization 6 kann es vorkommen, dass während des Startvideos das ganze Spiel hängen bleibt oder gleich ganz abstützt. Leider ist die einzige Abhilfe für dieses Verhalten, das Deaktivieren des Windows Defenders.

Sehr lange Ladezeiten oder Abstürze während des Ladens

Die langen Ladezeiten lassen sich, wie bei vielen anderen Spielen, dadurch verkürzen, dass ihr das Spiel auf einem SSD-Laufwerk installiert. Sollte das bei euch bereits der Fall sein und es ist trotzdem langsam oder Civ 6 stürzt einfach ab, dann haben sich zum Glück schon gut geteste Workarounds ergeben.

Auf einem PC mit Windows 10 & 8.1:

Öffnet den Windows Defender und klickt nun auf das Zahnrad-Symbol, welches sich rechts oben befindet. Dadurch gelangt ihr in die Einstellungen. In den Einstellungen findet ihr unter „Ausnahmen“, den Eintrag, “Ausnahme hinzufügen”. Dort fügt ihr jetzt euren Steam- & Civilization-Ordner hinzu und bestätigt die Ausnahme.

Andere Systeme:

Öffnet die Windows-Suche und gebt „Windows Firewall“ ein und öffnet diese. Klickt nun auf der linken Seite auf „Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen“. Jetzt klickt ihr noch auf „Einstellungen ändern“ und sucht in der Liste nach „Sid Meier's Civilization VI“ und setzt bei „Heim/Arbeit“ und bei „Öffentlich“ jeweils einen Haken.

Fehlermeldung: Fehlende .dll-Datei

Einer der häufigsten Fehler beim Starten eines Spiels, ist eine fehlende .dll-Datei - Oft verursacht durch das Fehlen der „Visual C++ Redistributable“-Bibliothek oder aber es handelt sich um eine falschen Version. Ihr erkennt es daran, dass euch gemeldet wird, dass die Datei MSVPC140.dll (oder ähnlich) fehlt.

Zum Beheben ladet euch von Microsoft die neuste Version in x64 und x86 herunter und installiert diese. Startet jetzt den PC noch einmal neu und das Problem sollte behoben sein.

Sound-Probleme

Es gibt Berichte, dass es hilft, die Soundqualität zu reduzieren, wenn ihr bei Civ 6 Probleme mit dem Sound haben solltet. Geht hierzu in die Einstellungen eures Wiedergabegeräts (über die Systemsteuerung). Wählt hier dann „Eigenschaften“ und „Erweitert“ aus. Dort könnt ihr dann die Qualität reduzieren.

Savegame-Probleme

Solltet ihr bei Civ 6 Probleme mit defekten bzw. korrupten Spielständen haben, kann es helfen, wenn ihr in eurem „Dokumente“-Ordner einen weiteren Ordner erstellt, den ihr „Meine Spiele“ nennt. In diesem erzeugt ihr noch einen weiteren Unterordner den ihr „Sid Meier’s Civilization VI“ nennt. Nun sollten die Spielstände wieder korrekt abgelegt werden können.

Civilization 6 - Startet nicht: Probleme finden und Fehler beheben Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/3 Bild 1/3 1/3 Ihr solltet euch bei Civ 6 lieber mit den Ingame-Strategien auseinandersetzen, anstatt euch mit Problemen und Bugs beschäftigen zu müssen: Nur wenige Handgriffe können helfen, Lösungen zu schaffen. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Das Kanten-Scrolling fixen

Öffnet das Spielverzeichnis von Civilization VI. Das könnt ihr ganz leicht über einen Rechtsklick in Steam auf das Spiel erledigen. Geht dazu auf „Eigenschaften“ und klickt auf „lokale Dateien“.

Sucht und Öffnet die Datei „WorldInput.xml“. Erstellt zur Sicherheit ein Backup der Datei. Sucht in dieser Datei nach „<Container>“ (Zeile 22). Für ID=“TopScreenEdge“ gebt ihr < Container ID=”TopScreenEdge” Anchor=”L,T” Size=”Full,2″ Offset=”0,0″ /> ein. Speichert die Datei ab und startet euer Spiel neu.

Deaktiviert das Intro-Logo

Hierfür braucht ihr zunächst die Datei logos.bk2.

Wechselt danach in den Spieleordner von Civ 6 und navigiert zum Verzeichnis „\Sid Meier’s Civilization VI\Base\Platforms\Windows\Movies\“. Erstellt ein Backup der Dateien und kopiert die eben heruntergeladene dort hinein.

Fix für die Kamerarotation

Gefällt euch die Art der Kamerarotation nicht und ihr hättet es lieber wieder so wie in anderen Teilen der Civilization-Reihe? Dann haltet einfach die Alt-Taste gedrückt und navigiert mit der Maus über die Karte.

Fix für Bugs in den Angeboten der KI

Öffnet über Steam den Spieleordner von Civ 6. Navigiert dann in das Verzeichnis “\Sid Meier’s Civilization VI\Base\Assets\Gameplay\Data“ und öffnet die Datei “GlobalParameters.xml”. Erstellt ein Backup der Datei und ändert sie folgender Maßen:

< Row Name=”AI_TURNS_BETWEEN_FRIENDSHIP_OFFERS” Value=”5″ />

< Row Name=”AI_TURNS_BETWEEN_PEACE_OFFERS” Value=”3″ />

< Row Name=”AI_TURNS_BETWEEN_TRADES” Value=”10″ />

Benutzerdefinierte Auflösung einstellen

Möchtet ihr eine andere Auflösung für Civ 6 einstellen, als das Spiel euch lässt, dann wechselt wieder in den Spieleordner und sucht die Datei „AppOptions“. Dort sucht ihr nach folgenden Zeilen:

RenderWidth ###

;Render height in pixels.

RenderHeight ###

Ersetzt hier dann die ### mit der gewünschten Auflösung.