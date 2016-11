Civilization 6 - Die besten Mods für das Strategie-Spiel

Ihr wollt mehr aus Sid Meier’s Civilization 6 herausholen? Dann installiert euch doch ein paar Mods. Die Modder-Community ist fleißig am Werkeln und hat bereits so einige Modifikationen entwickelt, die das Spiel in ein anderes Licht tauchen und an der Grafik herumschrauben oder die Spielweisen erleichtern. Wir verraten euch, welche die besten Civ-6-Mods sind und wo ihr sie herunterladen könnt.

Auch Sid Meier's Civilization V hatte bereits viele Mods, mit denen ihr eure Spielerfahrungen erweitern konntet. Ihr findet viele Mods auf Fan-Seiten. Passt aber auf, dass die Mods miteinander kompatibel sind, wenn ihr mehrere installieren wollt. Viele Mods verändern das Gameplay, aber es gibt auch Mods, die beinahe schon wie DLC's ganz neue Features in Civ 6 integrieren. Es ist für jeden was dabei, schaut selbst.

Civilization 6 – Die besten Civ-6-Mods: Earth Map Mod

Ich stelle euch gleich mal die erste interessante Mod für Civilization 6 vor: Die Earth Map Mod integriert die originale Weltkarte ins Spiel. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr zwischen den vielen Kontinenten und Inseln entscheiden, sondern könnt auf unserer Erde spielen. Wenn ihr nun die Karte erkundet, habt ihr es leichter und auch die Zivilisationen hier sollten euch bekannt vorkommen. Bedenkt, dass es gerade im europäischen Raum eng werden kann, wenn ihr die realen Positionen der Völker nutzt. Europa war nämlich schon früh besiedelt, ganz im Gegensatz zu anderen Kontinenten.

Übrigens gibt es verschiedene Mods dieser Art. Viele Modder wollen die perfekte Erde schaffen.

Die besten Civ-6-Mods: Daughter of Seth Mod

Lasst Ägypten die Hand über alles haben und die wunderschöne Kleopatra über alle Völker herrschen. Mit der Mod „Daughter of Seth“ setzt ihr das Gleichgewicht außer Kraft und die Tochter des Nils wird zu einer wahren Gottheit. Kleopatra kann mithilfe der Mod alle Spezialeinheiten der Epochen nutzen und bekommt so viele Boni, dass sie gar nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Diese Mod ist nur im Singleplayer spielbar – Ein bisschen Fairness sollte bleiben, meine lieben Civ'ler.

Die besten Civ-6-Mods: Moar Units Mod 0.3

Die Moar Units Mod 0.3 verschafft euch mehr Unique Units bzw. mehr Einheiten für die Fraktionen bei Civilization 6. Dadurch sind viele Zivilisationen begünstigt. Jedes Volk erhält dadurch mehr Vielfalt, besonders auf dem Schlachtfeld ist nun mehr los. Ihr findet in der Mod tatsächlich auch viele Einheiten aus Civ 5. Diese Fraktions-Einheiten sind dabei und stechen besonders durch korrekte, historische Feinheiten heraus:

Amerikanische Minutemen (nord-amerik. Bürgerkriegsinfanterie)

Arabische Kamel-Bogenschützen

Chinesische Cho-ko-nu

Englische Langbogenschützen

Griechische Hetairoi (Kavallerie)

Norwegische Hirdmen (Heerbann)

Römische Equites

Russische Druzhina Kavallerie

Sumerische Phalan

Die besten Civ-6-Mods: Historicity ++

Wer ein Geschichts-Liebhaber ist und viel Wert auf historisch korrekte Darstellungen ist, für den ist die Mod „Historicity ++“ genau das Richtige. In Sachen Qualität lässt der Modder hier wirklich keine Wünsche offen. Geschichtliche Ungenauigkeiten werden mithilfe der Mod korrigiert und verbessert. Hier wurde viel Liebe zum Detail aufgebracht, die vermutlich aus der Motivation einer korrekten Geschichtserzählung herrührten. Eine wirklich schöne und interessante Modifikation.

Die besten Civ-6-Mods: Improvement Patch

Mit dem Civ 6 Improvement Patch könnt ihr die Spielgeschwindigkeiten wechseln und greift so direkt in die Zeit ein. Ihr könnt damit die „langweiligen“ Epochen dank Zeit-Boost schneller durchspielen. Tatsächlich ist auch jeder Bereich von der Modifikation berührt, also auch das Militär, die Politiken, der Wohnraum oder die Technologien.

Dank dieser Mod könnt ihr euch viel besser und ausgiebiger auf das Mid- und das End-Game konzentrieren, weil hier die Zeit etwas langsamer wird. Auch der mühsame Einstieg zu Beginn kann damit fixer überwunden werden. Zudem bringt die Mod auch neue Politiken zu Civ 6.

Diese Mods sind natürlich erst der Anfang. Habt ihr eine andere tolle Modifikation für Civilization 6 entdeckt, dann hinterlasst uns doch gern einen Kommentar.