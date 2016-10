Civilization 6 - Anforderungen: Das muss euer System liefern

Damit ihr Civilization 6 spielen könnt, muss euer PC gar nicht so viele Anforderungen erfüllen. Zumindest im Vergleich zu dem, was aktuell möglich ist. Wollt ihr allerdings CIV 6 in voller Pracht genießen, sollte euer PC die empfohlenen Systemanforderungen mitbringen. Welche es sind und welche Voraussetzungen ausreichend wären, erfahrt ihr nachfolgend.

Ein Strategiespiel wie Civilization 6 kann lange an den PC fesseln. Vorausgesetzt es läuft. Bei CIV 6 werdet ihr bereits mit einem i3-Prozessor in den Genuss des Spiels kommen. Der Arbeitsspeicher sollte jedoch etwas aufgerüsteter sein. Scrollt runter bis zur Tabelle, um zu erfahren, welche Anforderungen CIV 6 insgesamt voraussetzt.

CIV 6 – Was brauche ich neben der Systemanforderungen?

Neben der Systemanforderungen müsst ihr einige weitere Voraussetzungen erfüllen, damit ihr das Spiel starten könnt. Zunächst müsst ihr mit dem Internet verbunden sein, was heutzutage nicht ungewöhnlich ist. Als nächstes müsst ihr Civilization 6 mit Steam verifizieren. Auf der mitgelieferten Disk sind alle notwendigen Zusatzprogramme enthalten. Dazu zählen:

Microsoft DirectX Microsoft Visual C++ 2012 und 2015 Laufzeitbibliotheken

Damit ihr CIV 6 überhaupt spielen könnt, muss euer Rechner folgende Anforderungen erfüllen.

Systemvoraussetzungen im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt euch, welche minimalen und empfohlenen Anforderungen euer System erfüllen muss.



Hardware / Software Minimale Systemanforderungen Empfohlene Systemanforderungen Prozessor AMD Phenom II 2.6 Ghz oder Intel Core i3 2.5 Ghz AMD FX8350 4.0 Ghz oder vierte Generation Intel Core i5 2.5 Ghz Arbeitsspeicher 4 GB RAM 8 GB RAM Grafikkarte AMD 5570 oder nVidia 450 AMD 7970 oder nVidia 770 Festplatte 12 GB 12 GB Betriebssystem Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit oder 10 64-bit Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit oder 10 64-bit DirectX 11 11

Braucht ihr Tipps zu Civilization 6, dann folgt dem Link zu unserem Einsteiger-Guide. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen, Kämpfen und Siegen.