In diesem Jahr beginnt die Hauptarbeit an Shenmue 3. Das Rollenspiel, das dank Kickstarter finanziert wurde, sollte dann nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Doch nun gibt es Hinweise, dass die beiden ersten Teile möglicherweise mit einem HD-Remaster gewürdigt werden. Werdet ihr so die Gelegenheit haben, die beiden Spiele nachzuholen?

Wie die Seite Gematsu berichtet, hat sich Sega of Europe die Rechte an den Domains "ShenmueHD.com" und "ShenmueRemastered.com" gesichert. Allerdings starrt euch dort bislang nur eine leere Seite entgegen. Natürlich hoffen die Fans der ersten beiden Teile von Shenmue nun auf eine baldige Ankündigung des HD-Remasters. Doch fraglich bleibt, ob es sich dabei nur um eine Absicherung des Konzerns handelt.

Immer wieder Hinweise auf Shenmue HD

In den letzten Jahren haben die Entwickler von Shenmue immer wieder bestätigt, dass sie Interesse an einer HD-Umsetzung des Klassikers hätten. Konkrete Pläne gab es bislang nie. Dies könnte der erste richtige Hinweis auf ein Remaster sein. Eine Bestätigung von Sega gab es bislang allerdings noch nicht. Sollte sich dies als wahr erweisen, bleibt noch die Frage, ob es sich um beide Teile dreht und wann diese erscheinen sollen. Ein Release vor dem dritten Teil wäre die einfachste Lösung, um neue Spieler an die Welt heranzuführen. Bleibt dafür aber ausreichend Zeit für die Entwickler?



