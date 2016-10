Shadow Warrior 2 - Erfolge und Trophäen für alle Badass-Heroes

Lo Wang tötet Monster quasi im Schlaf, denn wenn er sein Katana schwingt, dann bleibt keine Kreatur mehr auf den Füßen. Wenn ihr bei Shadow Warrior 2 Erfolge sammeln möchtet, dann müsst ihr schon mal den Irrsinns-Wang rausholen und den First-Person-Shooter auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschließen. Seid ihr den Herausforderungen des Ninjas gewachsen und könnt euch alle Trophäen in das Regal eurer Wang-Cave stellen? Hier erfahrt ihr, welche Trophäen und Erfolge euch bei Shadow Warrior erwarten und wie ihr diese freischalten könnt.

Shadow Warrior 2 - Die ersten 15 Minuten Gameplay

Was Shadow Warrior 2 auszeichnet, sind in in jedem Fall die lockeren Sprüche des Hauptcharakters Lo Wang und seine coole Art. Zudem findet ihr – wie auch schon im vergangenen Teil – zahlreiche Easter Eggs, die auf andere Spiele und Filme anspielen. Die allererste Version des Spiels aus dem Jahr 1997 wurde übrigens auf Grund seiner Gewaltdarstellungen von der heutigen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert und durfte daher in Deutschland nicht legal verkauft werden. Doch 2013 sah das beim Reboot schon anders aus und natürlich auch 2016 mit Shadow Warrior 2, für das wir übrigens auch einen Tipps-Guide verfasst haben, der euch den Einstieg erleichtern soll.

Shadow Warrior 2 – Trophäen und Erfolge: Badass-Herausforderungen im Überblick

Diese Achievements sind nichts für Weichflöten, hier müsst ihr Kreaturen erledigen, die ihr euch nicht einmal im Traum vorstellen könnt. Ihr könnt bei Shadow Warrior 2 insgesamt 59 Erfolge freischalten, 5 davon sind sogar geheim, weshalb wir diese aus Spoiler-Gründen abgegrenzt vom Rest in einer eigenen Tabelle aufführen.

Für viele der Achievements müsst ihr die verschiedenen Boss-Gegner in den Missionen erledigen. Aber ihr bekommt auch dafür Trophäen, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Gegnern getötet und dafür bestimmte Element-Schäden benutzt habt. Darum ist es auch wichtig, dass ihr so viel Loot wie möglich einsammelt, um alle Elemet-Upgrades zu finden und damit eure Waffen aufzuwerten.

Außerdem müsst ihr euren Charakter auf verschiedene Stufen bringen und alle Sammelobjekte sowie Upgrades und Geheimnisse finden bzw. sammeln. Um jedoch alle Erfolge freizuschalten und die Platin-Trophäe zu ergattern, müsst ihr Shadow Warrior 2 theoretisch 4x durchspielen, weil ihr pro Durchlauf auf einem der 4 Schwierigkeitsgrade je einen Erfolg erhaltet.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr nun alle Shadow-Warrior-2-Erfolge. Da die Versionen für die PS4 und die Xbox One erst 2017 erscheinen sollen, findet ihr sowohl beim Gamerscore als auch bei den Trophäen noch ein trauriges “tba” vor. PC-Spieler können aber schon fleißig Errungenschaften für Shadow Warrior 2 jagen. Sobald die Trophäen und der Gamerscore publik werden, informieren wir euch.



Erfolge



Freischaltbedingung



Trophäen



Gamerscore



Leutnant Akimbo



Besiege Leutnant Akimbo in der Story-Mission Edler Held

tba tba

Killer-Azubi



Töte 100 Gegner

tba tba

Der Stachel



Besiege den Stachel in der Story-Mission Heißblütig

tba tba

Der Koch



Besiege den Koch in der Nebenmission Die Küche

tba tba

Teuflischer Wächter



Besiege den teuflischen Wächter in der Nebenmission Chi-Fresse

tba tba

Sempai



Entwickle einen Charakter auf Stufe 10

tba tba

Transistor ZL-260



Besiege Transistor ZL-260 in der Story-Mission Industriespionage

tba tba

Die Wache



Besiege die Wache in der Nebenmission Ninjas & Schriftrollen - Teil 2

tba tba

Hinrichter



Töte 500 Gegner

tba tba

Glänziges!



Finde 5 Geheimnisse

tba tba

ST-RC1 Titan



Besiege ST-RC1 Titan in der Story-Mission Großer Ärger im kleinen Calamity

tba tba

Eiskalte Witwe



Besiege die eiskalte Witwe in der Nebenmission Ninjas & Schriftrollen - Teil 1

tba tba

Einheit-64 Commodore



Besiege den Einheit-64-Commodore in der Nebenmission Ninjas & Schriftrollen - Teil 3

tba tba

Das sind aber viele Münzen



Sammle 1000000 Zillyen

tba tba

Trickser



Führe 200 Spezialangriff-Tötungen aus

tba tba

Schüler des Musashi



Besiege den Schüler des Musashi in der Story-Mission Ahnen-Bande

tba tba

Winzige Stückchen



Zerschmettere 100 gefrorene Gegner

tba tba

Magmator vom Teufelsberg



Besiege Magmator vom Teufelsberg in der Story-Mission Körperschütteln

tba tba

Alpha R-XIII



Besiege Alpha R-XIII in der Nebenmission Monster-Teeparty

tba tba

Gun Fury



Besiege Gun Fury in der Nebenmission Dämonenhandel

tba tba

Lebende Fackel



Stecke 200 Gegner in Brand

tba tba

Königin der D.O.L.L.s



Besiege die Königin der D.O.L.L.s in der Nebenmission Bade-Bänder - Teil

tba tba

Shady Rascal



Besiege Shady Rascal in der Nebenmission Bade-Bänder - Teil 2

tba tba

Alter Sack



Besiege den alten Sack in der Nebenmission Bade-Bänder - Teil 1

tba tba

Giftige Explosion



Führe 100 Säureleichen-Explosionen aus

tba tba

Einsatzbereit



Sammle 500 Upgrades

tba tba

Resistor ZL-260



Besiege Resistor ZL-260 in der Story-Mission Extrem feindliche Übernahme

tba tba

Entspannter Wang



Schließe das Spiel auf dem Kleiner Grashüpfer-Schwierigkeitsgrad ab

tba tba

Colonel Fasthand



Besiege Colonel Fasthand in der Nebenmission Heisenberg - Teil 2

tba tba

Lord Vernichter



Besiege Lord Vernichter in der Story-Mission In der Familie

tba tba

Kurzschluss



Töte 200 Gegner mit Strom

tba tba

Sensei



Entwickle einen Charakter auf Stufe 25

tba tba

Ganz normaler Wang



Schließe das Spiel auf dem Ich kenne keine Angst-Schwierigkeitsgrad ab

tba tba

Volltreffer



Führe 100 Schwachpunkt-Tötungen aus

tba tba

Finanziell abgesichert



Sammle 10000000 Zillyen

tba tba

Toxitor



Besiege den Toxitor in der Story-Mission Stoppe den Schlick

tba tba

Der Oberpriester



Besiege den Oberpriester in der Nebenmission Heisenberg - Teil 1

tba tba

Der Kriegsfürst



Besiege den Kriegsfürst in der Nebenmission Heisenberg - Teil 3

tba tba

Krallen-Verschlinger



Besiege den Verschlinger in der Story-Mission Firmenfreuden

tba tba

Handwerker



Stelle 100 Upgrades her

tba tba

Legendäre Sammlung



Sammle 100 legendäre Upgrades

tba tba

Wang der Pfähler



Führe 100 Tötungen aus, wenn der Gegner im Griff der Finsternis hängt

tba tba

Ausrotter



Besiege den Ausrotter in der Nebenmission Stoppe die Propaganda

tba tba

Captain Lo-Gan



Besiege Captain Lo-Gan in der Nebenmission Eine Sache noch

tba tba

Harter Wang



Schließe das Spiel auf dem Wer will Wang-Schwierigkeitsgrad ab

tba tba

Mein Name ist Wang, Lo Wang



Töte 2500 Gegner

tba tba

Mein Schaaatz



Finde 15 Geheimnisse

tba tba

Legendärer Handwerker



Stelle 30 legendäre Upgrades her

tba tba

Einzigartige Sammlung



Sammle 200 einzigartige Upgrades

tba tba

Mr. Kosugi



Führe 50 Verschwinden-Tötungen aus

tba tba

Irrsinns-Wang



Schließe das Spiel auf dem Der Schmerz zeigt mir den Weg-Schwierigkeitsgrad ab

tba tba

Uralte, chinesische Geheimnisse



Finde 50 Geheimnisse

tba tba

Großmeister



Entwickle einen Charakter auf Stufe 50

tba tba

Ich bin auch ein Sammler



Schalte alle Erfolge frei

tba tba

Geheime Trophäen in Shadow Warrior 2

Psst...diese 5 Erfolge sind geheim und bekommen daher eine eigene Tabelle. Leider haben wir sie bisher selbst noch nicht freigeschaltet und keine Info, wie die Bedingungen aussehen. Sobald wir aber mehr wissen, ergänzen wir das an dieser Stelle.