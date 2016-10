Shadow Warrior 2 - Cheats und Konsolenbefehle für unendlich Munition und mehr

In Shadow Warrior 2 spielt ihr wie schon im ersten Teil, den abgebrühten Ninja Lo Wang, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen das Böse zu kämpfen. In dem Shooter geht es blutig her und neben eurem Katana könnt ihr natürlich auch Schusswaffen oder Pfeil und Bogen benutzen, um die Monstren zu erledigen. Wir haben für euch einige Konsolen-Cheats gefunden, mit denen ihr euch das Leben in Shadow Warrior 2 etwas leichter machen könnt. Sucht euch einfach den passenden Cheat aus der Liste heraus.

Konsolenbefehle für Games sind mittlerweile keine Seltenheit mehr und gehören beinahe zum Standard in Sachen Cheats. Einzige Voraussetzung für solche Befehle sind eine Konsole im Spiel und natürlich die Zusprache der Entwickler des jeweiligen Games, die natürlich die Nutzung dieser unterbinden können.

Bei uns findet ihr übrigens auch einen Guide zu Tipps und Tricks für Shadow Warrior 2.

Shadow Warrior 2 – Cheats und Konsolenbefehle eingeben

Um in Shadow Warrior 2 von den Cheats Gebrauch machen zu können, müsst ihr zunächst das entsprechende Fenster im Spiel öffnen, in welches ihr die Konsolenbefehle eingeben und aktivieren könnt.

Auf der deutschen Tastatur könnt ihr die Konsole öffnen, wenn ihr Strg (links) und die Caret-Taste drückt, welche sich links von der “1” und unter “Escape” befindet. Natürlich müsst ihr euch währenddessen im Spiel von Shadow Warrior 2 befinden.

Jetzt folgt die Cheats-Liste mit allen Konsolenbefehlen, die es schon im Shadow Warrior von 2013 gab. Seid aber gewarnt: So wie es scheint, funktionieren leider nicht mehr alle dieser Konsolenbefehle. Ihr erhaltet dann die Info, dass ihr den Konsolen-Cheat nicht einsetzen könnt, was bedeutet, dass die Entwickler diesen Konsolenbefehl gesperrt haben. Probiert es aber trotzdem, wir werden uns auch mal daran machen, diese Cheats auszutesten.

Launch parameters

-autoexec:

-benchmark

-connect_galaxy_lobby=

-map=

-nomodalerror

-safe

Prefixes

a_ - Animation

ai_ - Artificial Intelligence

d_ - Debug

e_ - Editor(?)

g_ - Game(play)

n_ - Networking

p_ - Physics

pp_ - Postprocessing

r_ - Rendering

s_ - UI/Input/Sound(?)

v_ - Visibility(?)

w_ - Window(?)

Cheat-Codes: Kommando-Liste

a_atlas_enabled

a_constraints_enabled

a_curve_default_size

a_dangles

a_dangles_enabled

a_events_log

a_hud_loading_image_

a_hud_loading_image_arena_1_0_d

a_ik_enabled

a_lods

a_lods_size_treshold

a_parent_skeleton_mapping

a_show_attachments

a_show_blendtree_events

a_show_envelopes

a_show_lods

a_show_lookat

a_show_penetrations

a_show_ragdolls

a_show_skeletons

a_tpose

a_trajectory_correction

